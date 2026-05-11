Friss hírek :: 2026. május 11. 22:12 ::

Magyar Péter soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán-kormány ügyvezető minisztereitől, majd a Karmelitában sétálgatott

Magyar Péter miniszterelnök soron kívüli tájékoztatást kér az Orbán-kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy szombat délután négy órát követően milyen döntéseket hoztak.

A kormányfő hétfőn este a Facebook-oldalán tette közzé a dokumentumot, bejegyzésben azt írta: "azonnali utasítás Magyarország Kormányának ügyvezető miniszterei számára".

Az iratban Magyar Péter soron kívüli, írásbeli tájékoztatást kér hétfő este tíz óráig az ügyvezető miniszterektől arról: milyen állami vezetői döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután négy órát követően?

A miniszterelnök kéri, hogy jelöljék meg az ügyvezető miniszterek ezen döntések és kötelezettségvállalások pontos jogcímét, indokát.

Kéri továbbá "minden, az előzőek szerint döntésekkel és kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos okirat megküldését".

Magyar Péter a dokumentumban felszólítja a címzetteket: az okirat átvételét követően, Magyarország új kormányának megalakulásáig további kötelezettségeket csak és kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak.

Frissítés: tiszta filmszínház

Magyar Péter a Karmelita kolostor előtt élőben bejelentkezve arról beszélt, azért is jöttek a Karmelita kolostorhoz, hogy megmutassák "azt az épületet, ahonnan irányították az országot, és azokat a döntéseket hozták, ami miatt a hazánk másfél-két évtized alatt az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált".

Magyar Péter ezt követően - a szavai szerint - egy rövid tárlatvezetést tartott az épületben.

Az élő bejelentkezés során a miniszterelnök elmondta: a Tisza-kormány nem költözik be a Karmelita palotába, és a kormányfő székhelye Pesten lesz, közel a Parlamenthez. Kedden mennek a köztársasági elnökhöz, aki kinevezi a Tisza-kormány minisztereit, és közölte azt is, arra kérték Sulyok Tamást "nyomatékosan, hogy ne akarjon közös fotókat készíteni a miniszterekkel".

Beszélt arról is, hogy terveik szerint szerdán már kormányülést tartanak, várhatóan nem Budapesten, és azzal számolnak, hogy pénteken már az államtitkárokat is beiktatják.

Magyar Péter Orbán Anita külügyminiszter-jelölt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt, Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt és Velkey György, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese társaságában járta be az épületet.

(MTI nyomán)