Publicisztika :: 2026. május 16. 20:36 ::

A palesztin élet is számít?

Idén nem várt szervezési akadályokkal nézett szembe az úgynevezett „élet menete” zsidófelvonulás. Tudjuk, hogy minden évben megrendezik ezt immár 2003 óta, ám idén eredetileg május 10-én lett volna aktuális, de Magyar Péter „rendszerváltó bulija” miatt úgy döntöttek, inkább átteszik egy héttel későbbre, május 17-re, ami holnap lesz.

A felszólalók listáját egyelőre nem látni, de – nem meglepő módon – képviseltetni szokták magukat politikusok is. Természetesen a Fidesznek is nagyon fontos volt eddig. Annyit tudunk, hogy az idei programban neves művészek és előadók is ott lesznek. Közreműködik Molnár Ferenc Caramel, valamint Bíró Eszter énekesnő és színésznő. A nagyszínpad programjának házigazdája Winkler Nóra lesz.

A kormányzati támogatásokról nyilvánosan elérhető adatok alapján azt kell látni, hogy 2016-ban a központi költségvetésben 70 millió forintos támogatási előirányzat szerepelt az alapítvány számára.

A 2019-es költségvetési beszámoló szerint az alapítvány 850 millió forint támogatást kapott működésre és szakmai programokra. A későbbi költségvetési rendeletekben külön előirányzatként továbbra is szerepelt „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása.

Nem gondolom, hogy ez a Tisza-kormány alatt változni fog.

Ha röviden össze szeretném foglalni, mégis mi a menet üzenete, akkor talán a következőkben ragadható meg:

a magyarság mint bűnös nép mítoszának további fenntartása.

Ne tévesszen meg minket az élet szó a rendezvény nevében, nem minden élet egyenértékű számukra. Ezen olyannyira nem lepődhetünk meg, hiszen például a Talmud is sokat értekezik arról, hogy aki nem zsidó, az gój, és nem tekinthető egyenértékűnek...



Az Élet Menete Izrael Állam zászlójával (kép: infogyor.hu)

De tegyük fel azért a kérdéseket, hátha a holnapi napig eljut még a szervezőkhöz.

Szóba kerül-e majd, hogy az Izrael által Gázában indított katonai műveletek kapcsán, különösen a 2023 októberében kezdődött háború miatt számos nemzetközi szervezet fogalmazott meg súlyos vádakat, háborús bűncselekményeket és emberiesség elleni bűncselekményeket?

Ezek közül több ügy jelenleg is vizsgálat alatt áll a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon és a Nemzetközi Bíróságon, ezért sok esetben még nem született jogerős döntés, ugyanakkor a vádak súlya és a dokumentált pusztítás mértéke igencsak beszédes.

Szóba-e kerül majd az Élet Menetén, hogy a legsúlyosabb vádak közé tartozik a civil lakosság aránytalan támadása? Nemzetközi megfigyelők szerint az izraeli légicsapások és tüzérségi támadások következtében rendkívül magas számú civil halt meg, köztük sok gyermek és nő.

Különösen nagy nemzetközi felháborodást váltottak ki a kórházakat, iskolákat, menekülttáborokat és ENSZ-létesítményeket ért támadások. Több ENSZ-jelentés és humanitárius szervezet dokumentálta, hogy egészségügyi intézmények működésképtelenné váltak, miközben a lakosság egyre súlyosabb humanitárius válságba került.

De szóba kerül-e az, ami az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, hogy a humanitárius segélyek korlátozása a civilek kiéheztetését valósítják meg?

Ugyanis Izrael hosszú időn keresztül akadályozta az élelmiszer, ivóvíz, gyógyszer és üzemanyag megfelelő mennyiségű bejutását Gázába. Több szervezet is úgy véli, hogy a civilek szándékos kiéheztetése hadviselési módszerként háborús bűncselekménynek minősül. Ezzel összefüggésben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot is kiadott izraeli vezetők ellen. Binjámín Netanjáhu

izraeli miniszterelnök ellen is elfogatóparancs van érvényben.

De ez még nem minden, mondjuk ki, hogy valóságos népirtás zajlik ott. Nem véletlen, hogy Dél-Afrika 2023 végén keresetet nyújtott be Izrael ellen a hágai Nemzetközi Bíróságon, azt állítva, hogy Izrael megsérti a népirtás elleni egyezményt. A bíróság felszólította Izraelt a palesztin civilek védelmére és a humanitárius segítség biztosítására. Teljesen hasztalanul.

A halálos áldozatok számát nehéz megbecsülni, de rengeteg és egyre növekszik. A helyi egészségügyi hatóságok által jelentett halottak száma megközelíti a 73 ezer már, a sebesültek száma pedig több százezer. Az ENSZ adatai szerint az azonosított áldozatok túlnyomó része nő és gyermek.

Vajon ezek az életek is számítanak az „Élet Menetén”...? Holnap kiderül.

Henney Viktor – Kuruc.info