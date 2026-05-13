Hárommillió forintos luxusórával játssza az önérzetes fölényeskedőt "Puritán Péter" kvótacigánya

Rendkívül gyáva és sunyi módon támadta be a tiszás Balogh Mihály Dúró Dórát a miniszterjelölti meghallgatáson. Miután a Tisza–Fidesz-koalíció megszavazta a szűk, négyperces időkeretet a képviselőknek, megvárták, amíg a Mi Hazánk elnökhelyettese kimerítette az övét. Ezután a kvótaképviselő szót kért, és beszólással sértegette Dúró Dórát, ezt követően pedig propagandistáik megfuttatták az egészet a közösségi platformokon. Az akcióhoz – mintha csak parancsba kapták volna – természetesen csatlakozott az irányított média valamennyi képviselője is, nagyjából előre vetítve, mi vár ránk a következő négy évben, írja a Magyar Jelen.



Önmagában is elég felháborító lenne a történet, ám mindezt megfűszerezi az a tény, hogy a tiszás Balogh Mihály egy többmillió forintos luxusórával a karján sajnálja a „nehéz sorsú gyerekeket”, teszi hozzá a lap.

Nem is akármilyen luxusórával, hanem egy igen nehezen beszerezhető ritkasággal. A Breitling Navitimer Heritage A35340, amit visel, ugyanis már kifutott modell, ezért „újonnan” ma inkább NOS (new old stock), vagy sosem hordott példányokat lehet találni.

A jelenlegi piaci árak alapján jó állapotú, használt modelleket mintegy 3500–5000 USD (mintegy 1,25–1,8 millió Ft) ellenében lehet beszerezni, míg a nagyon szép, full set vagy fehér „panda” számlapos verziók olyan 4500–6000 USD (mintegy 1,6–2,2 millió Ft) körül mozognak. Ami pedig ténylegesen új/unworn darab, az akár 2,3–2,8 millió Ft is lehet, ha egyáltalán felbukkan a kereskedőknél.



Korábban az Átlátszó készített egy remek összefoglalást a fideszes politikusok luxusóráiról. Ott szerepelt egyébként Varga Judit (akkori) igazságügyi miniszter is a maga csinos kis Cartier órájával, amely 1,5 millió forintba került. Igaz, azt nem ő vette, hanem férjétől, egy bizonyos Magyar Pétertől kapta ajándékba. Az újdonsült miniszterelnöktől tehát nem állnak távol a luxusórák, így könnyen lehet, hogy az Átlátszó hamarosan újabb cikkel jelentkezhet a luxizó újfideszesekkel, azaz tiszásokkal.

Van az a luxizás, ami a kommunista Jámbort se zavarja

Aligha meglepő módon a kvótaképviselő sunyi magatartása Jámbor András tetszését is elnyerte, üdvözölte is a történteket saját Facebook-oldalán. A bejegyzésből úgy tűnik, derék kommunistánkat ebben az esetben a több millió forintos luxusóra sem zavarta akkor, amikor a nép éhezik, a kórházakban pedig nincs vécépapír…

Hiába, no, a Szovjetunióban is járt a kaviár a pártvezetésnek, miközben Ukrajnában az utolsó szem gabonát is elvették a kannibalizmusra kényszerült néptől. Nem sokat változott a kommunista felfogás száz év alatt.

Zavarja-e a luxizás a Tisza Pártot?

Ez az igazi kérdés jelen esetben: valóban volt-e itt egy rendszerváltás, vagy csak egy új, urizáló elit ült a régi helyére? Hogy ezt megtudják, a Magyar Jelen megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát. Azt szerették volna megtudni, helyénvalónak tartják-e a luxizást és a vagyonnal való villogást, mikor az államkassza saját bevallásuk szerint is üres, a gazdaság pedig igen nehéz helyzetben van, s mindenkinek a legrosszabbra kell készülnie. Ahogyan arra is kíváncsiak voltak, erkölcsileg mennyire vállalható nehéz sorsú gyermekek előtt hárommillió forintos karórával nagyzolni.

„Bántani akarják a cigányokat a mi hazánkosok”

Balogh Mihály egyébként régóta Mi Hazánk-fóbiával küzd. Ő volt ugyanis az is, aki eljátszotta azt a (nagyon hihető) jelenetet, hogy egy férfi – a homlokáig felmatricázva mi hazánkos logóval – motorral „megtámadja” a standjukat, pont akkor, amikor élőznek (úgy, hogy közel s távol ember nincs a környéken). A tiszás képviselő ekkor odalép hozzá, és kétszer megkérdezi: „ti akarjátok bántani a cigányokat?”, félig a kamerába nézve, meggyőződve arról, hogy minden jól érthető és látható legyen. Ekkor a motoros úriember vígan bólogat, majd elhajt. Balogh ezt követően el is sírta, mi megy itt, aztán – a rájuk jellemző csodás helyesírással – ki is írta: „Hallod-e, te Lázár János???” Azt nem tudni, hogy hallotta-e Lázár János, az viszont a hozzászólásokból is kitűnt, hogy a legegyszerűbb hívein kívül még a sajátjai is megkérdőjelezték a videó hitelességét.