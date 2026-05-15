2026. május 15. 12:54

Havasi Bertalan szerint a fideszeseknek nem kellene hagyniuk, hogy felmossák velük a padlót - videón a nindzsák vesszőfutása

Havasi Bertalan épp a Miniszterelnöki Kabinetiroda előtt levegőzött péntek reggel, nem sokkal azelőtt, hogy Magyar Péter Karmelita kolostor elé meghirdetett sajtótájékoztatója elkezdődött volna.

A helyettes államtitkár a hvg-nek azt mondta, neki nem volt szerepe a kormányzati átadás-átvételben, szerencsére azt a főnöke, Nagy János államtitkár intézte, neki csak az ő részére kellett dokumentációt átadnia.

„Most bejárok ide dolgozni, tudja, ez a munkahelyem, a luxusminisztérium. És nekem most Magyar Péter a főnököm” — mondta Orbán Viktor egykori sajtófőnöke, arra utalva, hogy az ő munkaviszonya hivatalosan még nem szűnt meg.

— Szivarozgatok reggeltől estig — tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy szerinte luxuskörülmények vannak-e a Kabinetiroda épületében, azt mondta, egyáltalán nem, ő sok helyen járt már a világban, a minisztériumok általában így néznek ki.

A kormányzati épületek bejárásával szerinte Magyar annak teszi ki a munkájukat végezni akaró kormánytisztviselőket, hogy állatkerti állatokként nézik őket.

Elárulta, épp állást keres, igaz, már egy jó ideje. Nem szeretne Magyar Péter alatt dolgozni, mert úgy látja, a miniszterelnök több időt tölt “pojácáskodással”, mint tényleges munkával. Megjegyezte azt is, a szerdai kormányülés után megjelent határozatok szövegezését se tartja elég magas színvonalúnak.

Felmondani azonban egyelőre nem tervez, mert nincs más állásajánlata, úgy van vele, ha ki akarják rúgni, akkor fizessék ki a lelépési díjat.

— Attól még, hogy dolgoztam a kormányhoz közel, ugyanúgy bérből és fizetésből élek, mint ön — jegyezte meg. Nem ért egyet azzal, hogy a leköszönő miniszterek lemondanak a végkielégítésükről, szerinte a Fidesznek most harcolnia kéne ahelyett, hogy “hagyják, hogy napi ötször felmossák velük a padlót”. Abban bízik, sikeres lesz a Fidesz megújulása, ő szívesen dolgozna a pártban, de ha ez nem jön össze, megpróbál a piacon elhelyezkedni.

Hogyan mossa fel a padlót a bukott kormánnyal a tegnapi közpénzszivattyúzó bűntársuk, és - főleg - hogyan szottyadnak össze hatalom nélkül a fideszes nagyemberek, hogyan mekegnek zavartan, teszetoszán a budai gyerek létére Lúdas Matyit játszó ex-párttárs nárcisztikus politikai orgiája során?

Így: