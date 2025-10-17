Háború :: 2025. október 17. 20:47 ::

Trump Zelenszkij előtt: ő megérti Magyarországot az orosz olaj miatt

Volodimir Zelenszkij megérkezett a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel – írja a CNN. Az elnök várhatóan arra fogja kérni Trumpot, hogy Ukrajna kapjon további nagy hatótávolságú fegyvereket, amelyek képesek mélyen az orosz területen belüli célpontokat is elérni. /Frissülő összefoglaló./



Fotó: Win McNamee / Getty Images Hungary

Egy újságírói kérdésre, miszerint lát-e esélyt rá, hogy meggyőzze Vlagyimir Putyin orosz elnököt a háború befejezéséről Ukrajnában, Donald Trump ugyan nem válaszolt, de bólintott.

"Nagy előrelépés történik Ukrajnában"

Donald Trump szerint "megtiszteltetés" olyan "erős vezetővel" találkozni, mint Volodimir Zelenszkij, "olyan emberrel, akit nagyon jól megismertem".

Elmondta, hogy beszélni fog az ukrajnai elnökkel a Vlagyimir Putyinnal folytatott tegnapi telefonhívásáról – írja a Sky News.

"Úgy gondolom, nagy előrelépést érünk el" – mondta Trump.

Ma erről fogunk beszélni. Arról, hogy mi történt tegnap, amikor beszéltem Putyin elnökkel. Szerintem egész jól haladnak a dolgok. Alaszkában kezdődött, ahol úgy hiszem, bizonyos irányelveket vitattunk meg. Most azt szeretnénk látni, hogy meg tudjuk-e valósítani ezt – mondta az Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump azzal kezdte az ebéd előtti tájékoztatót, hogy megdicsérte Zelenszkij ruháját.

Az elnök mellett jelen van az amerikai alelnök, az amerikai külügyminiszter, a védelmi miniszter és az orosz–ukrán háború különleges amerikai megbízottja, Steve Witkoff.



Fotó: Andrew Harnik / Getty Images Hungary

Volodimir Zelenszkij megdicsérte Trump erőfeszítéseit és a gázai béke kapcsán elért eredményeit. Majd elmondta, hogy az ebédet követően az Ukrajna számára szükséges felszerelésekről is tárgyalnak.

Miért Budapest?

Azért döntöttek Budapest mellett, mert előző nap sikerült meggyőznie erről Putyin elnököt. "Egyébként is Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország Európában, és Budapest gyönyörű város. Orbán Viktor pedig remek munkát végzett, ezért szívesen megyünk oda" – tette hozzá Trump elnök, újságírói kérdésre válaszolva.

Szeretjük Orbánt:





"Its a safe country. We like Viktor Orbán. He is a very good leader in the sense of running his country."



-President Donald Trump 🇭🇺🇺🇸 🚨 BREAKING: Why choose Hungary as the location for Peace Negotiations?"Its a safe country. We like Viktor Orbán. He is a very good leader in the sense of running his country."-President Donald Trump 🇭🇺🇺🇸 pic.twitter.com/SjdkjKCIlq October 17, 2025

A budapesti tárgyalások kétoldalúak lesznek, de folyamatos kapcsolatban leszünk Zelenszkij elnökkel – tette hozzá az amerikai vezető.

Zelenszkij gratulált Donald Trump amerikai elnöknek a gázai övezeti békemegállapodás eléréséhez, és azt mondta, hogy ez lehet a "lendület" a háború befejezéséhez Ukrajnában.

Trump felkérésére, hogy beszéljen a Fehér Házban tartott munkavacsora megnyitóján, Zelenszkij így fogalmazott: "Gratulálok a sikeres tűzszünethez a Közel-Keleten. Úgy gondolom, ez lehet a lendület Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárásához."

Hozzátette, hogy szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök "még nem áll készen" a békére, de hozzátette: "bízom benne, hogy az ön segítségével meg tudjuk állítani ezt a háborút."

Újságírói kérdésre válaszolta elmondta, hogy ha megkapják a Tomahawk robotrepülőket, akkor ennek természetesen lesz ellentételezése ukrán oldalról, ami része a most formálódó megállapodásnak.

Trump elnök közbevágva megerősítette, hogy az USA is érdeklődik a roppant hatékony ukrán drónok iránt.

Trump: Ukrajna orosz területen végrehajtott támadásai a háború eszkalációjához vezetnének

Donald Trump szerint Ukrajna mélyen orosz területen végrehajtott csapásai a háború eszkalációját jelentenék – írja a SkyNews.

Amikor azonban arról kérdezték, kormánya engedélyezné‑e Kijev számára az ilyen típusú támadásokat, így válaszolt: "erről még beszélni fogunk."

Egy ukrán újságíró azt javasolta Trumpnak, hogy a Tomahawk rakéták átadása kiegyenlítené az erőviszonyokat, tekintve, hogy Oroszország már 2022 óta használ hasonló rakétákat. Trump "jogos kérdésnek" nevezte a felvetést, majd tréfásan megjegyezte, hogy "pontosan úgy mondta, ahogy ő (Zelenszkij) súgta", miközben Zelenszkijre mutatott.

"Imádok véget vetni háborúknak"

Az amerikai média kérdésére válaszolva kifejtette, hogy alig 8 hónap telt el második ciklusából, és már nyolc háborút sikerült megállítania, a 9. most formálódik Afganisztán és Pakisztán között.

De azt is megoldjuk – tette hozzá az elnök, hangsúlyozva, számára az a fontos, hogy életeket mentsen.

Nem mondta ki, hogy Ukrajnának kellene-e területet feladnia a békéért

Donald Trump nem foglalt egyértelmű állást abban a kérdésben, hogy Ukrajnának fel kell-e adnia területeket a békemegállapodás részeként Oroszországgal – ezzel újabb példáját adta az ügyben mutatott ingadozó álláspontjainak – írja a CNN.

– A háború nagyon érdekes dolog. Sosem lehet tudni. A háborúval és békével kapcsolatban sosem lehet biztosat mondani – mondta Trump.

Trump korábban eltérő véleményeket hangoztatott az ügyről. Az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal való augusztusi találkozója előtt például azt mondta, hogy területcserékre lesz szükség a háború lezárásához. Később azonban megváltoztatta álláspontját, és úgy nyilatkozott: szerinte Ukrajna vissza tudja szerezni minden olyan területét, amelyet jelenleg Oroszország birtokol. A pénteki válasz arra utalhat, hogy az elnök kivár, és csak a tárgyalások alakulása után foglal ismét állást a kérdésben.

Trump megérti Magyarországot az orosz olaj miatt, Zelenszkij előtt dicsérte Orbán Viktort

"Magyarország némileg nehéz helyzetben van, mert van egy csővezetékük, ami évek óta ott van, és szárazföldön található. Beszéltem Magyarország nagyszerű vezetőjével, és tudják, nagyon nehéz számukra olajhoz jutni. Megértem őket" – fogalmazott Trump, amikor az orosz energiaforrások miatti szankciókról kérdezték.

Az amerikai elnök megismételte korábbi állítását, miszerint India a jövőben nem fog olajat vásárolni Oroszországtól.





Fine with Hungary because it’s ‘sort of stuck… they have one pipeline’



‘But India will not be buying oil from Russia’ pic.twitter.com/TWhUKS2xUl Trump REPEATS that India will NOT buy Russian oilFine with Hungary because it’s ‘sort of stuck… they have one pipeline’‘But India will not be buying oil from Russia’ https://t.co/vWcikxrBHH October 17, 2025

"Mi békét akarunk, Putyin nem"

Zelenszkij úgy nyilatkozott, hogy a kétoldalú biztonsági garanciák jelentik "a legfontosabb dolgot az ukrán emberek számára" – írja a CNN.



Bizalomgerjesztő arcok képviselik az ártatlan megtámadottakat (fotó: Andrew Harnik / Getty Images Hungary)

Amikor arról kérdezték, milyen engedményekre lenne hajlandó a háború befejezése érdekében, Zelenszkij így válaszolt: "Először is, szerintem le kell ülnünk és beszélni. A második pont: tűzszünetre van szükség".

Az ukrán emberek számára, akik nap mint nap támadások alatt állnak, a legfontosabb dolog az, hogy valóban erős biztonsági garanciák legyenek. A NATO a legjobb megoldás, de a fegyverek is nagyon fontosak. Az, hogy szövetségeseink állnak mellettünk, szintén nagyon fontos – mondta Zelenszkij.

Hozzátette: "Mi békét akarunk, Putyin nem. Ezért kell nyomást gyakorolni rá".

"A venezuelai elnök nem akar b*szakodni az Egyesült Államokkal"

A kerekasztal-beszélgetés egy nyers kijelentéssel zárult – ám ezúttal nem Ukrajnáról volt szó – írja a SkyNews.

Amikor Trumpot Nicolás Maduro venezuelai elnökről kérdezték – aki békülni próbál az Egyesült Államokkal, miután Trump engedélyt adott a CIA-nak titkos műveletek végrehajtására Venezuelában –, így válaszolt:

Mindent felajánlott. Mindent, ez igaz. Tudják miért? Mert nem akar b*szakodni az Egyesült Államokkal.

President Trump on Venezuela's Maduro: "He's offered everything. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States." pic.twitter.com/aYNLaHrvYi October 17, 2025

Az ebéd előtti sajtótájékoztató végetért

Miután egy sor napi, amerikai belpolitikai témára is áttértek, végül Trump elnök jelezte, hogy a rögtönzött sajtótájékoztatónak vége, és most már kezdődik a kétoldalú egyeztetés az ukrán és az amerikai küldöttség között - a fehér abrosz mellett.

(Index nyomán)