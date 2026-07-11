Külföld :: 2026. július 11. 19:41 ::

Színes társasággal ebédelt a pápa

Több mint kétszáz, nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel tartott közös ebédet XIV. Leó pápa a Castel Gandolfó-i pápai rezidencia kertjében szombaton.

A szentszéki sajtóközpont közlése szerint az egyházfő asztalánál egy Tanzániából menekült nő kapott helyet hét- és ötéves gyermekével, egy ukrán férfi, aki az utóbbi években egy római plébánián talált menedékre, egy perui egyetemista lány és egy szudáni fiatalember, aki cukrásztanfolyamot végez a római egyházmegye támogatásával, valamint egy római férfi, akit szintén egy római plébánia segít, amióta nehezen tud önerőből megélni.



Fotó: Simone Risoluti / Vatican Media / OSV News

A Castel Gandolfóban található pápai rezidencia kerti fái árnyékában tucatnyi asztalt állítottak fel.

XIV. Leó kétszáz személyt hívott meg ebédre, köztük harmincöt gyermeket. Nehéz helyzetben élőkről volt szó, akiket az egyház segít.

"Előre megírt beszéd nélkül érkeztem, de ki vagyok éhezve az igazságra, a valódi szeretetre, egy olyan egyházra éhezem, amely valóban meg tudja nyitni kapuit, képes mindenki befogadásra, amelyben mindenki számára létezik szeretet, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian át tudjuk élni a megbékélést és a megbocsátás békéjét" - mondta XIV. Leó.

Reményét fejezte ki, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanság okait.

Az asztaloknál bíborosok is helyet foglaltak, köztük Luis Marin de San Martin, a vatikáni szeretetszolgálat prefektusa.

A hőség ellenére az ebédre amatriciana módra készített tésztát, borjúsültet, zöldséget és epret szolgáltak fel. A fogásokat több római étterem ajánlotta fel.

A helyszínválasztás Castel Gandolfóra esett, mivel a pápai rezidencia területén működik az Áldott légy (Laudato si) elnevezésű agrárközpont, amelyet Ferenc pápa létesített.

(MTI)