Anyaország :: 2026. július 11. 20:15 ::

Balog Zoltánt tiszás fellépésre törölték a reformáció 500. évfordulós emlékművéről

Eltávolították Balog Zoltánnak, a kegyelmi ügyben fontos szerepet játszó volt fideszes miniszternek és református püspöknek a nevét az emlékműről, ami a XVI. kerületi Reformátorok terén áll – tájékoztatott Szabó Alexandra tiszás parlamenti képviselő.



Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A Reformátorok terét 2017-ben, a reformáció kezdetének 500. évfordulóján hozták létre. Az avatóünnepségen Balog Zoltán is beszédet mondott, és egy ebből vett idézetet véstek fel a neve mellett az itt álló, Kálvin Jánost, Luther Mártont és Bocskai Istvánt ábrázoló emlékműre 2018-ban, amikor már nem volt miniszter. Az idézet a következő volt: „Tartsd meg a hitet, újítsd meg és erősítsd meg a hitet, és akkor ez a hit megtart téged”. Balog szerepeltetését az emlékművön azt megalkotó művész, R. Törley Mária kezdeményezte.



Fotó: Szabó Alexandra / Fb

A 2024-es kegyelmi botrány után aztán először a DK kezdte el követelni, hogy a pedofil bűnsegédnek kegyelmet javasló Balog Zoltán nevét távolítsák el az emlékműről. A téma azóta feledésbe merült, az áprilisban a kerület képviselőjévé választott ("posztjai" szerint egyébként a Telex szerint mélyen vallásos) Szabó Alexandra azonban a választás után újra elővette azt.

Egy júniusi bejegyzése szerint Balog nevét addigra átfestették az emlékművön, és akkorra R. Törley Mária megígérte neki, hogy azt még idén nyáron teljesen eltávolítják. Ez Szabó friss posztja szerint mostanra történt meg.

(24 - Telex nyomán)