Publicisztika, LMBTQP+ :: 2023. április 25. 10:33 ::

"Szkeptikusok" vergődése

Történt, hogy a Szkeptikus Társaság, vagy micsoda, pályázatot hirdetett, hogy kiosszák a laposföld-díjat. Ez a Vágó István nevével is fémjelzett társaság immár harmadik éve adja az "elismerést" olyan személyeknek és szervezeteknek, akiknek az adott évben mutatott munkássága össztársadalmi szempontból, a "tudományba vetett bizalom és a tényeken alapuló gondolkodás tekintetében a legkárosabb."



Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

Bagdy jelöléséhez a Szkeptikus Társaság indoklásként az alábbi szöveget írta: "a szexuális fejlődéssel és a nemi szerepekkel kapcsolatos elavult, több évtizede meghaladott álláspont magabiztos és kitartó képviseletéért és ideológiai elköteleződésből fakadó rendszeres gendertagadó, homofób megnyilvánulásaiért, amelyeket gyakran fűszerez szabad megfogalmazású kvantumhalandzsával".

Oh, hát helyben is vagyunk. Az embernek nevetni támad kedve. De idézzük is Bagdy Emőkét, mit mondott, amely miatt a szkeptikusok szerint beírta magát a laposföldesek táborába.

- A gender-elmélet egy „kulturális csinálmány”, amely rá akarja erőltetni magát az emberekre. Arra születtünk, hogy biológiailag alkalmasak legyünk a küldetésünk teljesítésére. A nő arra, hogy gyermeket ad a világnak, a férfi pedig, hogy létrehozza az utódot - ezt mondta a klinikai pszichológus szaktekintély, és őszintén: ép ésszel ki tudna ezzel vitatkozni?

De ha már a nagybetűs tudományra hivatkozik ez a társaság, vessük ilyen górcső alá azt, amit ők védelmeznek, tehát az ún. genderizmust.

Csak egy példát. Az a "nagyon tudományos" állítás, hogy többféle ún. "társadalmi nem" létezik, tehát nem csak férfi és nő. Sőt, ezekben a körökben a mezei homoszexuális is a régmúlt termékének számít, ők azt már meghaladták, és talán valami 90 társadalmi nemnél tartanak!

És ezt ők halálosan komolyan gondolják.

Léteznek például olyan olyanok, akik indiánok, homoszexuálisnak vallják magukat, és egyszerre van férfi és női lelkük is, ezek a 2 Spiritsek, vagy más néven kétlelkűek. Ha valóban létezik ilyen ember, arra a tudomány azt mondja, hogy hasadt személyiség, a népnyelv pedig azt, hogy közönséges bolond. De ez volna a tudomány a szkeptikusok szerint?

Mondjuk azt nem sikerült kiderítenem, hogy a "2 Spiritsek" egy vagy két társadalmi nemnek számítanak, de akárhogy is, ez csak egy a sok közül. Hadd ne kutakodjak tovább, legyen elég ez az egy annak bemutatására, hogy miféle őrülettel állunk szemben. S aki valóban tudományos alapon ilyenek ellen szólal meg pszichológusként, az a laposföldes? Ugyan már.

Egyébként Bagdy Emőkéhez is eljutott a hír, s a következőket nyilatkozta a Mandinernek:

Van egy meggyőződésem, identitásom, vállalom azt, aki vagyok és azt, amit gondolok. Ezt viszont a szabadság eszméjét, s a szabadság lobogóját cipelők nehezményezik, miközben ők maguk azok, aki nem örülnek a szabad véleménynyilvánításnak. Tudomásul veszem, hogy izgatom a kedélyüket, viszont velük szemben én elfogadom más véleményét, nem ítélkezem. Mikor azonban a tudományra hivatkoznak, azért megjegyezném, pszichológus vagyok, több száz tanulmányt írtam, számos könyvet, ötven éve tanítok, s mielőtt valamihez hozzászólok, alaposan tanulmányozom előtte a témát. És hozzászólok. Vagy netán nem szabad?

Lantos János - Kuruc.info