Nos, eljutottunk ide is, Gulyás Márton, a szélsőbaloldali Partizán műsorvezetője is „rasszista” lett. Olyannyira, hogy egy cigányzenekar a Schindler-listája című holokausztfilm zenéjét húzta el neki köztéren figyelmeztetésként, mielőtt még beköszöntött volna az új „vészkorszak”. De ne szaladjunk ennyire előre, lássuk, hogyan érkeztünk el a magyar valóság újabb szürreális, de kétségkívül nevetséges fejezetéhez.

Mintegy két héttel ezelőtt Gulyás Márton vendége a Partizánban Aranyosi Péter humorista (bevallom, én nem követtem munkásságát, tehát sokat nem tudok róla) volt, ahol sejthető, milyen tónusban rágták át magukat a magyar állapotok szövevényes hálóján, ugyanis azt pedzegették, „mihez kezd egy humorista egy nyíltan elnyomó, a gyűlöletet a társadalom manipulálására használó hatalommal”.

Viszont az adás egy pontján humoros formában előkerültek a cigányok, és Aranyosi „dakotáknak” nevezte őket. Gulyás pedig mindezt szó nélkül hagyta. Ez súlyos hiba volt részéről. Le is csapott rá a Roma Sajtóközpont. Az alábbiakat írták:

Humor és határ: amikor Aranyosi Péter cigányozik, és Gulyás Márton hallgat

A közelmúltban nagy figyelmet kapott Aranyosi Péter humorista Partizánban adott interjúja, amelyben a cigány közösségre burkoltan, de félreérthetetlenül sértő módon utalt. Az ilyen megszólalások nemcsak egyéni ízlést vagy stílust minősítenek, hanem közbeszédet formálnak és társadalmi hatásuk is van. Ezért különösen problematikus, hogy sem a humorista, sem a műsorvezető nem reflektált a rasszista kijelentés súlyára – sőt, Gulyás Márton reakciója az elhangzottakra a cinkos hallgatás volt. Aranyosi a beszélgetés során a következő mondattal „poénkodott”: „...a Petőfi moziban, ahol az első három sorban ültél, akkor tetves lettél a film végére, mert hát mert ott csak a dakoták ültek, és ott mindenki tetvös volt. Hát ilyen egyszerű.”

A „dakoták” kifejezést a hazai szlengben gyakran használják a romákra vonatkozóan – nem véletlenül burkolják eufemizmus mögé a nyílt cigányozást. Aranyosi nemcsak, hogy ezt a sértő, lealacsonyító képet használja, hanem még állítja is: „ilyen egyszerű.” Mintha a társadalmi valóság, a sztereotípia igazolása önmagában humor lenne. A kijelentés nem magányos kisiklás. Aranyosi fellépései során korábban is előszeretettel használt sztereotip kifejezéseket a romákkal kapcsolatban. Az interjúban mesterének nevezi Fábry Sándort, aki hosszú éveken át humorizált a roma közösségek kárára az irónia álarca mögé bújva. Mester és tanítványa. De legalább ennyire elgondolkodtató Gulyás Márton felelőssége is. A Partizán alapítója és műsorvezetője, aki gyakran tematizál társadalmi igazságtalanságokat, ebben az esetben egy szóval sem állította meg vendégét. Nem kérdezett vissza, nem reflektált a kirekesztő nyelvezetre, nem tartott tükröt. Ha egy progresszív médiumban a roma közösség ennyire nyíltan válik nevetség tárgyává, az nemcsak bántó, hanem veszélyes precedenst teremt. A humor lehet kritikus, szókimondó, olykor kegyetlen is – de soha nem lehet rendszerszintű elnyomásra épülő gúny. Egy többségi férfi humorista – országos ismertséggel, biztos anyagi háttérrel – nem élcelődhet olyan embereken, akiket nap mint nap ér hátrány diszkrimináció, kirekesztés és gyűlölet formájában.”