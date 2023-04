Anyaország :: 2023. április 28. 10:07 ::

Mi Hazánk: a többi párt bujkál, nem tartanak majálist

Magyarország legnagyobb majálisát hagyományosan a Mi Hazánk Mozgalom szervezi meg a fővárosban, idén a Bikás parkban május 1-jén 9-19 óráig lesz nagyszabású családi nap rengeteg ingyenes programmal, mivel az Óbudai-szigetet a balliberális vezetés ökoszigetté nyilvánítva kitiltották a kocsikat - írja közleményében Novák Előd, a párt alelnöke.

Bujkálnak a pártok a szavazóik elől: idén már csak a Mi Hazánk tart majálist a politikai szervezetek közül. Számunkra azonban a választások közt is van élet, mert mozgalom vagyunk. Az ingyenes koncertek és gyerekprogramok közt anyák napja közeledtével a gyermekeknek ajándékkészítési foglalkozás is lesz folyamatosan. Az előadók közt nem pusztán Toroczkai László, hanem a Fekete István Szabadegyetem keretében dr. Raffay Ernő, Szakács Árpád és Vukics Ferenc is a nagyszínpadra lép. A Hunyadi-korszakot idéző hadi bemutatót követően a Zinfield, a Romer és a Moby Dick ad ingyenes koncertet - hangzik a program ismertetése.

Korábban írtuk: Az ország legnagyobb majálisát rendezi meg a Mi Hazánk a Bikás parkban