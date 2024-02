Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. február 2. 17:12 ::

Így védik "keresztény-nemzeti" módra a gyerekeket: Novák egy pedofil állat bűntársának adott kegyelmet

Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemre méltónak találta a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesét, akinek tudomása volt arról, hogy az igazgató több gyereket is molesztált az intézményben – írja a 444 nyomán 24. A cikk emlékezetet: a volt igazgatóhelyettes megírt egy hamis vallomást is az egyik gyerek nevében, amit a pedofil igazgató jelenlétében akart aláíratni a gyerekkel. A korábbi igazgatóhelyettest végül első és másodfokon 3 év 4 hónap börtönre ítélték.



Jól megvédik az országot a pedofiloktól és bűntársaiktól is

A korábbi helyettes a kegyelmet tavaly áprilisban kapta meg, vagyis „a bicskei pedofil igazgató bűntársa a pápalátogatás ürügyén jöhetett ki a börtönből” – írja a lap. A portál szerint mindez csak azért derült ki (a kegyelmi eljárások ugyanis jellemzően nem nyilvánosak), mert az igazgatóhelyettes a kegyelmi kérvénnyel párhuzamosan harmadfokon is megtámadta a börtönbüntetését. A Kúria eljárása még zajlott, amikor meghozták a kegyelmi ítéletet, így ez az áprilisi döntés bekerült a harmadfokú határozat szeptemberi szövegébe. A Kúria egyébként helybenhagyta az első és a másodfokon is kiszabott büntetést, tehát a pedofil igazgató helyettese jogerősen is kényszerítést követett el még úgy is, hogy a kiszabott büntetését nem kell letöltenie, és a kegyelem értelmében büntetett előélete sem lesz.

Vásárhelyi János , a bicskei gyermekotthont 26 éven át vezető igazgató 2004–16 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott. Erről 2016-ban több egykori áldozat is nyilvánosan vallott.



Vásárhelyi János éppen a nyálát csorgatja

Az igazgató és az igazgatóhelyettes ellen egy évvel később, 2017 augusztusában emeltek vádat.

A vádirat szerint az igazgató különböző kedvezmények fejében kényszerítette a gondozására bízott, tőle erősen függő fiúkat orális szexre.

Az egyik gyerek 2016 szeptemberében jelezte a gyermekvédelmi gyámjának, hogy az igazgató szexuálisan zaklatta. A gyám azonnal kiemelte a gyereket az intézményből, és jelentést tett az esetről, ami után az igazgatót azonnal felmentették a munkavégzés alól. Az igazgató ekkor felkereste a gyerek unokatestvérét, aki szintén a gyermekotthonban lakott, és meggyőzte, hogy „szöktesse vissza” a gyereket az otthonba.

A gyerek az unokatestvérével vissza is ment, ahol az akkor már felfüggesztett igazgató közölte vele, hogyha továbbra is együtt akar élni az unokatestvérével (a legközelebbi rokonával), akkor vissza kell vonnia a terhelő vallomását. Az igazgató berendelte az igazgatóhelyettest, és megkérte, hogy írja meg a gyerek nevében a vallomást és írassa alá vele.

Az igazgatóhelyettes ennek – annak ellenére, hogy tudott arról, hogy mivel vádolták meg az igazgatót – eleget is tett. A papírra azt írta:

Kitaláltam, hogy közösen kivertük a nemi szervem és hogy ilyet más gyermekkel is csinált már. Igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom és nem fogta meg és nem verte ki. Mostanában sokat gáztöltőztem és ez se volt rám túl jó hatással sokszor nem gondolkoztam tőle tisztán.

Ezt a hamis vallomást a saját irodájában a pedofil igazgató jelenlétében akarta aláíratni az érintett gyerekkel. Kényszerítésért 2019-ben első fokon, majd 2021-ben másodfokon is 3 év 4 hónap börtönre ítélték. Az igazgató nyolc évet kapott.

A Sándor Palota mellébeszél

„Novák Katalin elnöksége alatt pedofiloknak nincs és nem is lesz kegyelem. A pedofíliával szemben nincs mentség” – válaszolta a Telex kérdésére a Sándor Palota.

„Akit pedofília miatt ítéltek el, eddig sem kapott és ezután sem kap elnöki kegyelmet. Konkrét kegyelmi ügyekben a harminchárom éves hagyományoknak és a jogszabályoknak megfelelően nem tudunk részletes tájékoztatást adni” – írták. (Persze ez mellébeszélés, hiszen egy pedofilt segítő kényszerítésért ítélték el, nem pedofíliáért..- a szerk.)

Harmadfokon is bűnös, de gyerekekkel továbbra is foglalkozhat

A kegyelem ténye talán nem is derült volna ki, ha az igazgatóhelyettes a kegyelmi kérvénnyel párhuzamosan nem próbálkozik harmadfokon is megtámadni a börtönbüntetését. A Kúria eljárása ugyanis még zajlott, amikor meghozták a kegyelmi ítéletet, így az áprilisi döntés bekerült a harmadfokú határozat szeptemberi szövegébe:

Időközben, 2023. április 27. napján a Köztársasági Elnök a kegyelmi kérelem elbírálásáról szóló KEH/2787-6/2023. számú határozatával a II. rendű terhelttel szemben a jelen ügyben kiszabott szabadságvesztés büntetés hátralévő részének végrehajtását kegyelemből 5 évi próbaidőre felfüggesztette, a foglalkozástól eltiltás büntetés és a közügyektől eltiltás mellékbüntetés hátralévő részének végrehajtását kegyelemből elengedte, valamint az ítélet vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól kegyelemből mentesítette.

A Kúria egyébként – az időközben megadott elnöki kegyelem ellenére – helybenhagyta az első és a másodfokon is kiszabott büntetést. A kegyelemnek köszönhetően viszont így sem kell letöltenie azt az igazgatóhelyettesnek, és büntetett előélete sem lesz.

Ez az kegyelemgyár, amelybe Budaházyék is nagy nehezen befértek

Novák Katalin rekorder a kegyelmezésben, a Hvg.hu összesítése szerint tavaly 446 elítélt kérelméből 40-et hagyott hagyott jóvá, ami abszolút értéken az elmúlt 19 év rekordja.

2023. április 27-én állította be az egy nap alatt adott kegyelmek rekordját, akkor 22 embernek adott kegyelmet – köztük a terrorizmusért jogerősen elítélt Budaházy Györgynek és a Hunnia-per másik öt terheltjének (a kirakatpert követő kegyelem még jobban fáj a libsiknek – a szerk.). Akkor a pápalátogatás miatt alkalmazott „széles körben” kegyelmet, tehát

a bicskei pedofil igazgató bűntársa a pápalátogatás ürügyén jöhetett ki a börtönből.

(Kuruc.info - 24 - Telex)