Külföld :: 2026. június 7. 20:46 ::

Kész agyhalál: neonáci szimbólumok viselésével vádolják a norvég válogatottat

Erling Haalandot és norvég válogatott csapattársait heves bírálatok érik a világbajnokságra készült, figyelemfelkeltő vikinges csapatfotózás miatt, amit a kritikusok „sovinisztának” neveztek, és összefüggésbe hozták a neonácikkal.

A Manchester City csatára és az Egyesült Államokba utazó csapat tagjai a nem mindennapi felvételeken vikingekként pózoltak egy oslói tengerparton, a fotózás azonban megosztotta a közvéleményt Norvégiában, legalábbis ami a woke képviselőit illeti – szerintük ugyanis a képek emlékeztetnek a „vikingek domináns korszakuk alatt végzett nagyszabású portyáira, gyarmatosítására, fosztogatására és erőszakoskodására”.

A képeken a csapattagok pajzsokat, íjakat, nyilakat és baltákat tartanak a kezükben, háttérben pedig hosszú csónakok láthatók, a fotózás a Norvég Labdarúgó Szövetség (NFF) ötlete volt – írja a Daily Mail alapján az Index.

Markus Slettholm újságíró a Morgenbladet című lapban megjelent cikkében úgy vélekedett, hogy a képek „sovének és kirekesztőek” voltak. Az NRK-nak adott interjújában még tovább ment, és azt mondta, hogy ez „emlékeztet arra, ami tíz évvel ezelőtt a neonácikat foglalkoztatta”.

Jane Haug Skjoldli kutató és norvég akadémikus a Klassekampennek adott interjújában azt állította, hogy a norvég válogatott világbajnoksági mezei „hipermaszkulinnak és szélsőségesnek” tekinthetők.

A mezek hátán – és a fotózás során a válogatott futballisták arcán is – megjelentek rovásíráshoz hasonló jelek, amelyek Skjoldli szerint egyes elemeiben „szerencsétlenek, és jellemzőek a neonáci és fasiszta szimbolikus nyelvre”.

Hans Petter Sjöli norvég újságíró szintén kritikusan viszonyult a viking korszakból merített inspirációhoz, kommentároldalán azt írta „tűnjenek el a vikingek a futballból”.

Az ügy olyan nagy felfordulást okozott, hogy a norvég szövetségi kapitányt, Stale Solbakkent is megkérdezték a fotózásról egy sajtótájékoztatón, ő azonban gyorsan elhárította a felhajtást, mondván:

Sokkal nagyobb és nehezebb témák is vannak ennél. Nem engedhetem meg magamnak, hogy erre pazaroljam az időmet.

Többen kiálltak a csapat mellett, köztük Mimir Kristjansson politikus is, mondván, hogy egy globális eseményen természetes dolog bemutatni a nemzeti történelmet és kultúrát.

A norvég szurkolók az elmúlt mérkőzéseken szinkronban adták elő a „viking evezést”, hasonlóan az izlandi „viking tapshoz”. Az ehhez hasonló megmozdulásokból jól látszik: erősödik a csapatoknál és szurkolóiknál is az a tendencia, hogy a nemzet történelmi elemeihez nyúlnak.



Fotó: New York Times

A Norvég Labdarúgó-szövetség Haaland ajánlására bízta meg a brit David Yarrow-t a fotózással, miután ő készítette a gólkirály csatár korábbi, viking témájú egyéni fotóit.

A fotós az Athleticnek elmondta, hogy bizonyos mértékben számított a kritikákra: „Szeretem az embereket kimozdítani abból a sémából, ahogy általában fotózzák őket” – mondta.

Tudtam, hogy talán kap majd némi kritikát, de szerettem volna eljátszani azzal az utazós hangulattal, ami egészen a vikingekig nyúlik vissza, mintha éppen elvitorláznának Amerikába.

Az ötlet tehát a norvég nemzeti történelmi gyökerekhez, azon belül is a már számtalanszor megfilmesített viking korszakhoz nyúlt vissza. Ezt a Norvég Labdarúgó-szövetség is hangsúlyozta, mondván: a koncepció nem arról szól, hogy a csapatot egy régi sztereotípiára redukálják, hanem arról, hogy a világbajnoki selejtezők előtt megmutassák az összetartást.

David Yarrow részleteket is megosztott arról, hogyan készültek a fotók. Mint elmondta, kizárt volt, hogy stúdióban dolgozzanak, mert azt szerinte könnyen el lehet véteni egy ilyen tematika esetén.

„Beszerveztük a hajókat, mindenkit megfelelő viking ruhába öltöztettünk, nem pedig pantomimjelmezekbe." – mesélte a fotós, aki azt is elmondta, hogy a képek kedvéért Haaland leengedte a haját, Antonio Nusa pedig sisakkal takarta el peroxidszőke fürtjeit a realizmus érdekében.

A fotókon látható famólót kifejezetten az eseményre építették, majd a munka végeztével le is bontották.

A csapat vevő volt a fotózásra, és hamarosan saját „viking rajtaütésre” készül, immár a negyedik világbajnokságán.