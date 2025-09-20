Anyaország, Videók :: 2025. szeptember 20. 16:21 ::

Családi drogüzlet: "G." György mellett, felesége, a lánya és annak sógornője is terítette a kristályt

A napokban ütöttek rajta a rendőrök azon az erdőkertesi családon, amely szervezett módon rendszeresen kristályt árult. A nyomozás során kiderült, hogy az 59 éves G. György és családtagjai – köztük felesége, a 49 éves G. Erzsébet, lánya, a 32 éves G. Kitti és sógornője, az 54 éves N. Istvánné – vettek részt a terjesztésben, írja honlapján a rendőrség.

A nyomozók összehangolt akció keretében szeptember 15-én több helyszínen – erdőkertesi, veresegyházi és budapesti lakásokban – tartottak kutatást. Az egyik családi házban kristályt, a porciózáshoz használt digitális mérlegeket, tasakokat, több mint hárommillió forintot és drogmaradványokat tartalmazó fóliákat foglaltak le. Amikor az egyik gyanúsított észrevette a zsarukat, megpróbálta ugyan a drog egy részét a vécétartályba önteni, de sikertelenül. Ráadásul abból a zacskóból is kimutatta az elsődleges szakértői vizsgálat a tiltott anyag jelenlétét.

A rendőrök a nyomozás során több fogyasztót is azonosítottak, akik rendszeresen vásároltak a családtól. Egyikük azt is elmondta, hogy eddig mintegy 110 adagot vett tőlük. A nyomozók a vevők otthonában is találtak bizonyítékokat: alufóliákat, drogmaradványokat foglaltak le, és több fogyasztó drogtesztje pozitív lett.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kábítószer-kereskedelem miatt folytatja az eljárást négy személy ellen, a bíróság elrendelte letartóztatásukat. További három fővel szemben, akik saját bevallásuk szerint is fogyasztottak a kristályból, kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást. Ellenük a bíróság bűnmegelőzési célú felügyeletet rendelt el.