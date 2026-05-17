Külföld :: 2026. május 17. 20:21 ::

Halálos medvetámadás történt a bolgár hegyekben

Nőstény barnamedve ölt meg egy férfit Szófia közelében, a Vitosa hegységben - közölte vasárnap a bolgár belügyminisztérium.

A bolgár belügyi tárca igazságügyi orvosszakértőre hivatkozó tájékoztatásában arról számolt be, hogy a nőstényállat egy medvebocs kíséretében volt úton, amikor megtámadták a férfit egy hegyi kunyhó közelében.

Szemtanúk a Boulevard Bulgaria című hírportálnak azt mondták, hogy a férfi hasztalan próbálta megvédeni magát egy bottal. A férfi holttestét szombaton találták meg.

Bulgáriában viszonylag ritkénak számítanak a medvetámadások az északi szomszéd Romániához képest. Bulgáriában becslések szerint mintegy 300-500 barnamedve él, pontos számuk nem ismert. A most történt incidens a Vitosa hegységben azért is rendkívüli, mert a barnamedvék rendszerint más bolgár hegységekben élnek.

(MTI)