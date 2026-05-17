Háború, Külföld :: 2026. május 17. 19:55 ::

Tüzérségi támadás érte a zaporizzsjai atomerőmű szállítási részlegét

Ukrán tüzérségi támadás érte a zaporizzsjai atomerőmű területén található szállítási részleget - közölte vasárnap az orosz ellenőrzés alatt álló nukleáris energetikai létesítmény sajtószolgálata a Max messengeren.

A tájékoztatás szerint megsérült az épület födémje és több autóbusz. Személyi sérülés nem történt, tűz nem keletkezett. A közelben található kommunikációs részleg ablakai betörtek. Egyidejűleg drón támadta a Raduga elektromos alállomást. A pilóta nélküli repülőszerkezetet lelőtték.

Az atomerőmű továbbra is rendes üzemmódban folytatja a munkát, a sugárzási háttér a normán belül maradt.

Szombaton drón zuhant le az erőmű blokkjai közelében, de nem robbant fel.

(MTI)