Barcelonai művészet - Heti progresszió (CCCXXXV. rész)

Köszöntök mindenkit ezen az esős májusi vasárnapon itt, a Heti progresszió rovatában. Ma is olvasói küldeményekkel bővítjük a repertoárt, vágjunk hát bele!

3. „Fürdőzésre csábító ellenállhatatlan ajánlat”, ahogy kedves olvasónk fogalmaz levelében. A képet egy Balaton melletti Tescoban lőtte, immáron mondhatom úgy, hogy szokás szerint színes az összhatás.



Ha már a Balatonnál vagyunk...

Olvasónk azt is hozzátette, „ha már ilyet a tóban nem talál az ember, talán majd a dobozban”. Jót nevettem, habár, amilyen irányba haladunk, lassan már a tóban is.

2. Jó ideje Antwerpenben élő olvasónk látta meg ezt a molinót a belvárosban sétálva, és bár nem derül ki, kik ők, vagy mit akarnak (a szeretetet és toleranciát leszámítva), a küldemény feladója igencsak fel van háborodva, hiszen nincsen néger a nagy egyenlőség-molinón. Csalódott is egy jó nagyot



Rasszista toleránsok

És igen, valóban nincsen...Már toleránsék is rasszisták lettek?!

1. Kedves olvasónk Barcelonában járt, onnan küldte ezt a kreatív képet.



Barcelonai művészeti napok

A Sagrada Familia mellett az egyik ajándékboltban betűkkel ellátott csempéket lehet vásárolni 3 euróért, ha pedig elég csempét vesz az ember, szavakat is kirakhat belőle.

Az ismeretlen művész már a boltban utat engedett a kreativitásának, és a polc közepén látható alkotással lepte meg a hely látogatóit, többek között olvasónkat is.

Köszönet a nevetéssel teli percekért a homályba burkolózó művésznek, és természetesen a fotó készítőjének is!

Ez a vidám lezárás pedig kiváló alkalom a búcsúra. Jövő héten természetesen folytatjuk, addig is várjuk a leveleket a hetiprogresszio@kuruc.info címen.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info