2026. május 17. 22:28

Megfigyelőállam vagy tradicionális birodalom - Kínáról a DuoGladiiban

Kína, a “Középső Birodalom”. Egy kontinensnyi ország, mely a mítoszok homályába vész. Mennyiben tekinthető a történelem egyik legsötétebb diktatúrájának, milyen mértékben érvényesülnek a példátlan múlttal rendelkező birodalom tradicionális hagyományai? Ezen kérdések megválaszolásához is kapunk néhány fogódzót a lapszám elolvasásával, amit a de Gaulle ellen elkövetett merénylet két közelmúltban elhunyt magyar hőse emlékének ajánljuk – írja a Szent Korona Rádió.

A jelen lapszám központi témájához kapcsolódik René Guénon kínai szellemi hagyományokat taglaló írása, olvashatunk a Tao Te Ching orthodox keresztény és szúfi (Seyyed Hossein Nasr) értelmezéséről, de kifejezetten izgalmas írás készült a kínai megfigyelőállam működéséről is. Egy cikk a Kínai Birodalom és a Nyugat találkozásának időszakát mutatja be. A Szolgáld a férjed című tanulmány a kínai és a katholikus hagyományok alapján mutatja be a tradicionális férfi-nő kapcsolatot. (Erősen ajánljuk minden hölgy figyelmébe!) A kulturális ajánlóban olvashatunk a Szépművészeti Múzeum Öröklét őrei című látványos kiállításáról, Szun-ce A háború művészete című alapművéről, a Hős című izgalmas, kínai, történelmi kalandfilmről és egy különleges kínai operáról is.

A keleti témájú írások között említést érdemel Horváth Róbert tigrislovaglás szimbolikájával foglalkozó írása, egy a kasztkérdésnek szentelt írás, illetve folytatódik Samuel Bendeck Sotillos René Guénonról és Srí Ramana Maharsiról szóló tanulmánya.

A számot a de Gaulle ellen 1962-ben elkövetett Petit-Clamart-i merénylet két – közelmúltban (2025 év végén és 2025 év elején) elhunyt – magyar hőse, Marton Lajos és Sári Gyula emlékének ajánljuk. Mindkettejükről olvasható a lapszámban egy-egy unikális információkat is közlő nekrológ, Nicolas de Lamberterie és Dobay Gergely tollából.

Említést érdemel még Mircea Eliade eddig magyar nyelven meg nem jelent okkultizmustól szóló írása, illetve Dária Dugina szent háború kérdéskörét boncolgató tanulmánya. Az ajánlók közé bekerült a Romzsa Tódor görög katholikus mártír püspök életét bemutató, közelmúltban bemutatott, kiváló magyar film. Jelen lapszámunk az eddigiekhez mérhető szellemi kalandokat ígér olvasóinknak!

A IV. évfolyam 4. szám tartalma:

Barcsa-Turner Gábor: A kasztkérdésről

Horváth Róbert: A tigrislovaglás szimbóluma

Edl András: Kína már nem csak megfigyel

René Guénon: Taoizmus és konfucianizmus (Ford.: Németh Bálint)

D. Fekete Balázs: A Kínai Birodalom és a Nyugat találkozása

Dobay Gergely: Egy élet a hazáért. Emlékezés vitéz Marton Lajosra

Nicolas de Lamberterie: Sári Gyula, a de Gaulle elleni merénylet másik magyar résztvevője emlékére

Gazella: Szolgáld a férjed!

Damascene igumen – Seyyed Hossein Nasr – Tóth András: A Tao Te Ching. Két interpretáció (részletek)

Mircea Eliade: Okkultizmus a kortárs kultúrában (Ford.: Nagy László)

Samuel Bendeck Sotillos: René Guénon és Srí Ramana Maharsi. Két figyelemre méltó bölcs a jelen korban – II. rész (Ford.: Umenhoffer István)

Dária Dugina: A profán és a szent háború

HVIM: A HVIM tiltakozik a Digitális Állampolgárság, mint a Big Data-diktatúra kiépítésének újabb lépcsője ellen! /Közlemény/

Vármegyés Krónika. 2024. október – december (Összeáll.: Molnár Máté)

Szellemi ajánló

Kiállítás – Fajcsák Györgyi: Az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyagkatonái (Cserép Csaba)

Zene – Zhanhao, He – Gang, Chen: Liang Zhu (Petró Csaba)

Könyv – Szun-ce: A háború művészete (Barcsa-Turner Gábor)

Könyv – Krasznahorkai László: Rombolás és bánat az Ég alatt (Éliás Tamás)

Film – Csang Ji-mou: Hős (Konnát Árpád)

Film – Bokor Attila: Romzsa Tódor (Kónya Dorka – Jávorszki János