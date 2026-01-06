Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 6. 11:06 ::

Szemétkupac alatt bujkált egy ongai cigánybűnöző

Lopás bűntett miatt folytat nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 26 éves ongai férfival szemben. Az elkövető 2025. december 30-át megelőzően településén hat alkalommal tört be családi házakba, önkormányzati épületbe, dohány-, és vegyesüzletekbe.



A tolvaj leginkább készpénzt, laptopot, visszaváltható palackokat, láncfűrészt, fűkaszát, elektromos kéziszerszámokat, hosszabbító kábelt, szerszámokat, tűzifát tulajdonított el, többszázezer forint kárt okozva.

Az utolsó betörést követően a járőrök – a forrónyomos üldözés során – az egyik családi ház melléképületében egy méretes szemétkupac alatt találták meg a férfit, akit elfogtak. Az elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását is - közölték a rendőrség honlapján.