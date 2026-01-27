Anyaország :: 2026. január 27. 12:30 ::

Korai volt Magyar Péter öröme, úgy tűnik, az MSZP mégis elindul a választáson

A Magyar Szocialista Párt (MSZP), a rendszerváltást is túlélő kommunista utódpárt 36 év után nem indul a soron következő országgyűlési választáson – számolt be a Magyar Nemzet és a HVG.



Lázár a kimúlt MSZP villanyleoltó elnökével, Komjáthi Imrével barátkozott múlt héten Csepelen - a Fidesznek aligha van ellenére az indulás, talán még ki is segítik őket, hiszen néhány vén kommunista szavazatát ide is becsatornázhatják (fotó: Pavel Bogolepov / Népszava)

A párt belső ügyeire rálátó forrásaik szerint Komjáthi Imre pártelnök arról tájékoztatta a tagokat, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása is szinte esélytelen lenne.

Magyar Péter a hír felröppenése után Facebook-oldalán arról írt, hogy „április 12-én népszavazás lesz a valódi rendszerváltásról. Ezt felismerve egyre több kis párt jelenti be, hogy nem áll a népakarat útjába és nem indul a választáson”.

– Azon pártok vezetőiről, amelyek mégis a rendszerváltás útjába állnak, a magyar választók mondanak ítéletet április 12-én – zárta bejegyzését a pártelnök.

Nem hatotta meg a Magyar Szocialista Pártot a Tisza Párt elnökének kifakadása, mert elindulnak a választásokon, írta nem sokkal később az Index.

A párt sajtóközleményében arról számolt be, hogy az „MSZP célja a 2026-os rendszerváltás elérése”. Mint írták, „ezért állunk ott a 2022-ben egyéniben győztes egyéni képviselők mögött, ezért nem indítunk 5 választókerületben egyéni jelöltet”.

„Olyan megoldást keresünk, amivel a rendszerváltás utáni Magyarország szolidárisabb, igazságosabb, békésebb lesz, mint a mai kormányzók alatt. A sajtóban a ma valakik által szivárogtatotthoz hasonló döntés nincs az MSZP-ben” – jelentették ki.

A párt az Indexnek is megerősítette, hogy megmérettetik magukat az áprilisi választáson.