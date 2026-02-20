Anyaország :: 2026. február 20. 06:37 ::

EM: a kőolajkészlet részleges felszabadításával garantálható az ellátás biztonsága

Ukrajna politikai okokból akadályozza a szállítások újraindítását a Barátság vezetéken. A kormány a hazai és régiós fogyasztók zavartalan üzemanyag-ellátása érdekében 250 ezer tonna kőolajat szabadít fel a biztonsági készletből. Az értékesítésre felajánlott mennyiség a teljes tartalék mintegy 40 százalékát teszi ki, visszapótlásáról legkésőbb augusztus végéig gondoskodni kell - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) csütörtökön este az MTI-vel.

A közlemény szerint a Barátság kőolajvezeték újraindításának műszaki feltételei február eleje óta adottak, a szállítások azonban bizonytalan ideig szünetelnek. "Ukrajna zsarolással próbálja a háborúpárti országok közé kényszeríteni Magyarországot. A politikai döntés a hazai és régiós fogyasztók ellátásának biztonságát fenyegeti. Arányos ellenlépésként leállt az Ukrajnába irányuló magyar dízelexport, de a kormány további válaszintézkedések lehetőségét is mérlegeli" - fogalmaznak a közleményben.

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás alapján a biztonsági készletből 250 ezer tonna nyersolajat szabadítanak fel. A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére. A vállalatnak az értékesített készletet legkésőbb 2026. augusztus 24-ig kell visszapótolnia. A felszabadított készletmennyiség alkalmas és elegendő az átmeneti időszakban felmerülő szükségletek kiszolgálására - közölte az EM.