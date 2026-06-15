Külföld :: 2026. június 15. 11:34 ::

Megtiltja a 16 éven aluliak közösségimédia-használatát a brit kormány

Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az intézkedés várhatóan 2027 elején lép érvénybe.

Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Streeten tartott hétfői sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be 16. életévét.

Starmer szerint a kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés.



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A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezren fejtették ki véleményüket, és a válaszadó szülők 90 százaléka támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségimédia-felületek használatához.

A felmérés résztvevőinek 85 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár.

Hétfői sajtótájékoztatóján a brit miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a közösségi média "boldogtalanná teszi a gyerekeket", megkönnyíti a bántalmazóknak, hogy zaklassák őket, és a gyermekek mentális egészsége is károsodhat.

Hozzátette: a gyerekek mindemellett olyan tartalmakhoz férhetnek hozzá, amelyek veszélyesek számukra, mivel éppen az ilyen tartalmak keltik a legnagyobb figyelmet.

Starmer szerint a közösségi médiát "kifejezetten úgy alakították ki, hogy függőséget okozzon" és egy-egy alkalommal hosszú órákra magához kösse a használókat.

Ez megakadályozza a gyerekeket még abban is, hogy elkészítsék házi feladataikat, olvassanak, játsszanak barátaikkal a szabadban, és megfelelő időben aludni térjenek - mondta a brit kormányfő.

Úgy fogalmazott: az 1970-es évek eleje, az ő gyerekkorának időszaka "nem volt ugyan egy folyamatos piknik", de az a nemzedék nem volt kitéve egy olyan technológiának, amely az élet minden zugába behatol, amelytől szinte lehetetlen elszakadni, és amely "minden hibát megjegyez".

Arra a kérdésre, hogy a 16 éven aluliakra vonatkozó közösségimédia-használati tilalom mikor lép érvénybe, Keir Starmer azt mondta: a kormány reményei szerint a szükséges jogszabályokat még karácsony előtt elfogadja a parlament, és az intézkedés 2027 tavaszán hatályossá válik.

A Downing Street által a miniszterelnök sajtótájékoztatójával egy időben ismertetett részletek szerint a kormány ugyanazt a modellt kívánja alkalmazni, amelyet Ausztrália már tavaly bevezetett a 16 éven aluliak közösségimédia-használatának tilalmára.

Ez olyan közösségi platformokat vesz célkeresztjébe, amelyek lehetővé teszik a felhasználók egymás közötti érintkezését, illetve tartalmak önálló feltöltését.

Ennek alapján a tervezett nagy-britanniai intézkedés által érintett közösségimédia-cégek között szerepel majd mások mellett a Snapchat, a TikTok, a YouTube, az Instagram, a Facebook és az X.

A brit tilalom ugyanakkor nem terjed ki olyan üzenőportálokra, mint a WhatsApp vagy a Signal.

A londoni miniszterelnöki hivatal ismertetése szerint a brit médiafelügyelet (Ofcom) gyors ütemben összeállít egy tanulmányt arról, hogy miként lehet hatékonyan ellenőrizni a közösségi média használóinak életkorát, és igazolni, hogy a felhasználók 16 éven felüliek.

(MTI)