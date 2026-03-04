Anyaország, Háború :: 2026. március 4. 16:00 ::

Úton van már egy repülőgépnyi "magyar" Izraelből

Elindult Magyarországra az első mentesítő járat Jordániából, amellyel olyan magyar állampolgárokat szállítanak haza, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy "úton van hazafelé az első mentesítő járatunk Ammánból, ahonnan 83 - Izraelben és Jordániában rekedt - magyar állampolgárt viszünk haza".

"Holnap és holnapután is a totálisan lezárt légterű Izraelt szárazföldön elhagyó magyarokat hozzuk haza újra Ammanból, majd Sharm-el-Sheikh-ből, s közben készítjük elő az újabb mentesítő járatokat azokból az országokból, ahol engedélyezett és BIZTONSÁGOS a repülés" - tette hozzá.

A Wizz Air jövő vasárnapig nem indít járatot Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba



Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem - közölte a Wizz Air szerdán az MTI-vel.

Kiemelték, hogy erre az időszakra a légitársaság jelentősen sűríti Sarm-es-Sejk és Budapest közötti járatainak számát, péntektől heti 10 alkalommal lehet a két város között utazni. A Wizz Air hálózatában jelenleg ez az útvonal biztosítja a legjobb összeköttetést Izrael és Európa között.

A légitársaság továbbra is szorosan követi a fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, repülésbiztonsági ügynökségekkel és az érintett kormányzati szervekkel.

A Wizz Air az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálja, menetrendje a helyzet alakulásának függvényében változhat - tették hozzá.