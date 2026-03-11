Halált okozó testi sértés miatt indított nyomozást a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága a szerda reggel egy szekszárdi játszótéren talált holttest ügyében - közölte honlapján a rendőrség.
A főkapitányság tájékoztatója szerint az 51 éves férfi halálával kapcsolatban felmerült az idegenkezűség gyanúja.
Azt írták, a rendőrök a nap folyamán több embert kihallgattak, adatokat, bizonyítékokat gyűjtöttek, és többeket előállítottak. Meghallgatásuk, elszámoltatásuk jelenleg is folyamatban van - tették hozzá.
(MTI)