Anyaország :: 2026. március 11. 18:48 ::

Halált okozó testi sértés gyanújával nyomoznak egy szekszárdi játszótéren talált holttest ügyében

Halált okozó testi sértés miatt indított nyomozást a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága a szerda reggel egy szekszárdi játszótéren talált holttest ügyében - közölte honlapján a rendőrség.

A főkapitányság tájékoztatója szerint az 51 éves férfi halálával kapcsolatban felmerült az idegenkezűség gyanúja.

Azt írták, a rendőrök a nap folyamán több embert kihallgattak, adatokat, bizonyítékokat gyűjtöttek, és többeket előállítottak. Meghallgatásuk, elszámoltatásuk jelenleg is folyamatban van - tették hozzá.

(MTI)