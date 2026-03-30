2026. március 30. 22:23

300 ezer forintra bírságoltak egy gyerekekkel kampányoló fideszes politikust

A Zala vármegyei hármas számú választókerület választási bizottsága 300 ezer forintot bírságot szabott ki Cseresnyés Péterre, írja a kanizsamediahaz.hu. A döntés szerint a térség fideszes országgyűlési képviselőjének azért kell fizetnie, mert kampánycélokra használt fel gyerekeket Orbán Viktor nagykanizsai látogatása során.

A kifogást Lovkó Csaba, a Tisza Párt országgyűlési képviselő-jelöltje nyújtotta be Cseresnyéssel szemben, és azt kifogásolta, hogy a miniszterelnök márciusi látogatása során három huszáregyenruhát viselő gyermek is helyet foglalt a sétálóutcában Erzsébet térre vonuló tömeg első soraiban. A gyerekek egy „Nem leszünk ukrán gyarmat” feliratú molinót tartottak Cseresnyés Péter társaságában.

Papp János, a testület fideszes tagja ellenezte a bírság kiszabását, mondván, a fiatalok szabad akaratukból vettek részt a rendezvényen, de a testület végül megszavazta a bírságot, illetve eltiltotta a politikust a további hasonló jogsértésektől. Cseresnyés Péternek az ügyben jogorvoslati lehetősége van.

