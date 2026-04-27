2026. április 27. 19:43

Magyar Péter szerint több NER-es stróman számláját zárolták

Egy új videóban Magyar Péter több súlyos állítást fogalmazott meg a hazai pénzügyi ellenőrzési és bűnüldözési gyakorlatokkal kapcsolatban. A leendő miniszterelnök szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetése nem cáfolta azt az értesülést, miszerint több, kormányközeli üzleti körhöz köthető jelentős összegű átutalást felfüggesztettek pénzmosás gyanúja miatt, írja az Index.

A videóban elhangzottak szerint további „NER-közeli” szereplőkhöz köthető számlák zárolására is sor került. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatályos szabályozás alapján a NAV csak korlátozott ideig tarthatja fenn az ilyen jellegű felfüggesztéseket, és hosszabb távú zárolás csak rendőrségi eljárás esetén lehetséges.

A politikus felszólította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetését, hogy az érintett ügyekben tegyen feljelentést, hogy a nyomozó hatóságok vizsgálhassák ki az állítólagosan érintett pénzmozgások eredetét.

Emellett a leköszönő kormányt is bírálta, és azt javasolta, hogy a következő, szerdai kormányülésen hozzanak döntést a NAV jogköreinek bővítéséről, ami akár 90 napos felfüggesztési lehetőséget is biztosítana gyanús tranzakciók esetén.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a NAV csak 4+3 napig tarthatja fenn a felfüggesztést, és csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja az átutalással érintett pénzeket – tette hozzá.

Magyar Péter szerint a bankoknak is erősíteniük kellene compliance rendszereiket, és minden gyanús ügyletet haladéktalanul jelenteniük kellene a NAV felé.

Már most jelzem, hogy aki akár hatósági, akár banki részről nem a törvény betűje és szelleme szerint jár el, annak a jövőben a magyar igazságszolgáltatás előtt kell felelnie – mondta a Tisza Párt elnöke. Felhívta a figyelmet, hogy az új Tisza-kormány egyik első lépése lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása, amelynek feladata „az utóbbi 20 év során ellopott sok ezermilliárd forint visszaszerzése” lesz.