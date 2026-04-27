2026. április 27. 20:26

Deutsch Tamás mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték a magyar hatóságok

A magyar hatóságok kezdeményezték Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését - jelentette be hétfőn Strassburgban az Európai Parlament plenáris ülésének megnyitóján Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke.

Az ügyet az Európai Parlament eljárási szabályainak megfelelően a jogi szakbizottság (JURI) vizsgálja majd meg, amely javaslatot tesz a plenáris ülésnek. A végső döntést a képviselők hozzák meg.

Az Európai Parlament elnöke részleteket nem közölt a megkeresés tartalmáról.

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a bejelentést követően a Facebook-oldalán reagált, ahol azt írta: Magyar Péter édesanyja rágalmazás miatt feljelentette.

A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott: a feljelentés oka, hogy nyilvánosan kijelentette, miszerint "a Tisza párt javára - egyébként példátlan módon - még egy sajtóterméket is betiltó bírónő, Mikus Zsuzsanna a Tisza párt híve, ugyanis a Tisza párt, tehát egy politikai párt applikációjához aktivistaként csatlakozott".

Mint írta, Magyar Péter anyja pedig főbíró volt, a bírósági szervezetrendszer több vezető pozícióját is betöltötte, és akinek a saját fia, Magyar Péter, a Tisza párt vezére mondta el, hogy "rengeteg rokonom bíró, és ezért meg fogom nyerni az összes peremet". Deutsch Tamás szerint ezek tények, ez az igazság. "Az igazság azonban láthatóan fáj Magyar Péter anyjának is. Feljelentett és büntetőperrel fenyeget" - fogalmazott, és azt írta a leendő miniszterelnök édesanyjának címezve, hogy "ügyvédet perrel fenyegetni olyan, mint szakácsot a főzéssel".

Hozzátette: Magyar Péterrel ellentétben "én viszont nem fogok a mentelmi jogom mögé bújni, így aztán találkozunk a bíróságon!"

Deutsch Tamás azt írta, nincs az a fenyegetés, nincs az a gyűlöletkampány, amivel elhallgattathatják. "Próbálkozott már ezzel a kommunista hatalom, próbálkoztak a posztkommunisták és a liberálisok, és próbálkozhat ezzel a Tisza hatalom is, de szólok: most sem fog sikerülni! Ennyi" - zárta bejegyzését.

Erőss Monika, Magyar Péter édesanyja a poszt alatt közölt reagálásában azt írta: Deutsch Tamás EP-képviselő természetesen ezúttal is valótlanságokat állít.

"Deutsch Tamást természetesen nem azért jelentettem fel, amit a posztjában írt, (...) hanem azért, mert azt állította rólam, hogy 'nem véletlen, hogy Magyar Péter a bíró édesanyján keresztül elérte azt az ítéletet, azt a bírósági döntést, hogy betiltották annak az újságnak a különszámát, amelyik meg akarta mutatni minden magyar polgárnak, hogy milyen rettenetes dolgokat tartalmaz a Tisza baloldali megszorító csomagja'".

Hozzátette: Deutsch Tamás az eljáró bíró mellett őt is bűncselekmény elkövetésével vádolta.

Erőss Monika megjegyezte: Magyar Péter sose mondott olyat, hogy "rengeteg rokonom bíró, és ezért meg fogom nyerni az összes peremet".

A leendő miniszterelnök édesanyja nagyon sajnálja, hogy valaki úgy lehet Magyarország EP-képviselője, hogy az alapvető jogaival sincs tisztában: az EP-képviselő nem (se) mondhat le a mentelmi jogáról - emlékeztetett. Megjegyezte: nem járultak hozzá ahhoz, hogy Deutsch Tamás a bejegyzéséhez mellékelt fényképet felhasználja, és felszólította az EP-képviselőt, hogy azonnal törölje azt. Deutsch Tamás bejegyzéséhez a Magyar Péter családját ábrázoló, a leendő miniszterelnök által korábban közzétett fotót használta.

(MTI nyomán)