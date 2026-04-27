Kilép a Fideszből egy soproni képviselő

Függetlenként folytatja tovább munkáját Péli Nikoletta, eddigi fideszes soproni önkormányzati képviselő – írja a politikus a Facebook-oldalán.

„Tisztelt Soproniak! Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a mai naptól független képviselőként folytatom a munkámat a 6. számú választókerületben. Ezt a döntést azért hoztam meg, mert a jövőben még inkább a helyi ügyekre szeretnék koncentrálni, és a választókerület érdekeit képviselni minden helyzetben” – írta.

Péli Nikoletta a Fidesz-KDNP jelöltjeként nyerte el a választók bizalmát elsőként a 2013-es önkormányzati választáson. A 6-os számú egyéni választókerület képviselőjeként a Sopron-Balf Településrészi Önkormányzatot is vezeti. Első alkalommal 668, 2019-ben 900, 2024-ben 1025 szavazattal választottak meg a helyi lakosok – írja róla a Cyberpress helyi lap.

(Telex nyomán)