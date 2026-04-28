2026. április 28. 11:00

A Tisza nem szavazza meg az Országgyűlés alelnökének a "magyar érdekeket eláruló" Szijjártót

Magyar Péter a Facebook-oldalán leszögezte, hogy a Tisza nem szavazza meg Szijjártó Pétert az Országgyűlés alelnökének, és várják az új jelöltet.



– Előre jelzem, hogy a TISZA nem szavazza meg az Országgyűlés alelnökének a magyar érdekeket eláruló Szijjártó Pétert. Várjuk a Fidesz új jelöltjét – áll a leendő miniszterelnök bejegyzésében.

Szijjártó szerint még a feltételezés is sértő

Szijjártó Péter a választás után április 22-én adott interjút , amelyben többek közt arról beszélt, hogy tiszteletben tartja a Tisza Párt győzelmét, ugyanakkor szerinte külföldi szereplők – például Brüsszel és Ukrajna – beavatkozhattak a választási folyamatba. A leköszönő külgazdasági és külügyminiszter a Telexnek nyilatkozva a háborús helyzet miatti európai kockázatokról, a magyar külpolitika békepárti álláspontjáról és a politikai közbeszéd szerinte túlzottan „brutális” jellegéről is beszélt.

A leköszönő miniszter az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban elmondta, elítéli, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, de mára sokkal inkább az a kérdés, hogy a harcok mikor érnek véget. Szijjártó Péter kijelentette, hogy többször jelezte Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, hogy elítélik a háborút. Szintén szorgalmazta, hogy a felek kommunikáljanak, mert csak így lehet vége a háborúnak.

Szijjártó elmondta, mindig azon dolgozott, hogy a világ legnagyobb országaival olyan kapcsolatot alakítson ki, melyből Magyarország profitálhat. Ebből Oroszország egy, és az, hogy a magyar energiaellátás biztonságban van, annak köszönhető, hogy pragmatikus kapcsolatot alakítottunk ki Oroszországgal.

Szijjártó Péter reagált azon vádakra is, hogy sokan hazaárulónak titulálták. Kijelentette, soha nem követett el erre irányuló cselekményt és bántja, hogy a munkája ellenére ilyen rágalmak érték. Hozzátette, a Tisza-kormány minden dokumentumot meg fog kapni ezzel kapcsolatban, és még a feltételezés is sértő, hogy hazaárulást követett el.

Frissítés: új jelöltet állítottak

A parlamenti szokásjog felrúgásának tartja a leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz leendő frakcióvezetője, hogy a Tisza Párt nem támogatja Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminiszter parlamenti alelnökké választását. Gulyás Gergely kedden közölte, új jelöltet állítottak: Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt javasolják az Országgyűlés alelnökének.

A politikus az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások szünetében újságíróknak azt mondta, az új kormánytöbbség annak ellenére kíván válogatni az ellenzék jelöltjei között, hogy az ellenzék nem kívánt válogatni a kormánytöbbség jelöltjei között.

Úgy folytatta, a politikai kultúra negatív irányba változott, a Tisza nem nagyvonalúságot, hanem kisstílűséget hoz a politikai életbe.

Miután csak többséggel lehet parlamenti alelnököt választani, a Fidesz új jelöltet állított - magyarázta.

Gulyás Gergely az átadás-átvétellel kapcsolatban hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP az alakuló ülésen hozzá fog járulni a házszabálytól való eltéréshez az előterjesztések tárgyalásakor. Erre az új kormányzati struktúra kialakítása miatt, illetve azért van szükség, hogy vagy meghosszabbítsák a veszélyhelyzetet, vagy - és úgy látja, hogy ez a törekvése az új kormánytöbbségnek - elfogadják mindazokat a szabályokat, amelyek a veszélyhelyzet lezárásához szükségesek.

