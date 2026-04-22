Igencsak orbánosan zajlott Szijjártó "számvetése": nem olvas újságot, Mészáros meggazdagodásáról és a kegyelmi ügyről sem tud semmit

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter először szólalt meg hosszú interjúban a választási vereség után, amiben a "nemzet kisajátításáról", a politikai gyűlöletkeltésről és a Fidesz háborúra épített vesztes kampányáról beszélt.



Nem az elmúlt 16 év a hibás, külső beavatkozásra mutogat

Ebbe a választási folyamatba nagyon durva külföldi beavatkozás történt, Zelenszkij "ukrán" elnök, az ukrán kormány, a brüsszeli intézmények a kormányváltásban voltak érdekeltek. Azt gondolom, hogy ebbe a választási folyamatba külföldi szereplő nagyon durván beavatkoztak – kezdte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki a Telexnek adott interjút. Szerinte "továbbra is reális veszély az, hogy a Brüsszelben tapasztalható háborús pszichózis eluralkodik Magyarországon".

A Fidesz a kampány során végig azt üzente a választóknak, hogy amennyiben a Tisza nyeri meg a választást, háborúba sodródik az ország. Szijjártó azt mondta, nem biztos benne, de nagyon reméli, hogy magyar fiatalokat továbbra sem fognak elvinni az ukrán frontra katonának. Arra a kérdésre, hogy tart-e attól, hogy a saját fiait besorozzák-e, azt mondta, "ez nem egy végletekig a valóságtól elrugaszkodott megközelítés. Egy háborús világkorszak közeledik, a világ számos pontján reális háborús veszély van. Nemcsak a saját családom miatt, hanem az egész ország miatt tartok attól, hogy a béke nem lesz mindig adott" – mondta a távozó külügyminiszter, aki azt is elmondta, hogy magát nem tartja besorozásra alkalmasnak, fiaival pedig otthon nem beszél politikáról, azt is megtiltotta nekik, hogy sok politikai tartalmat fogyasszanak, mert szerinte "a magyar politika sokkal brutálisabb, mint amilyennek lennie kellene".

Szijjártó azt mondta, azért tette a háborút a kampány fő témájává a Fidesz, és azért támadták a Tiszát azzal, hogy kormányra kerülésük esetén háborúba vinné az országot, mert "az Európai Néppárt durván háborúpárti, a Tisza pedig ennek a frakciónak a tagja".

Mindent a választási eredmény minősít

A leköszönő tárcavezető szerint a fennálló háborús veszélyhelyzet rossz hatással van a magyarok mentális egészségére, a háborús pszichózist végletekig fokozó Fidesz-kampány hatását azonban nem tudta megítélni, azt mondta: "végső soron mindent a választási eredmény minősít".

Az elmúlt 16 évben mindig arra törekedtem, hogy az embereket a munkájuk alapján ítéljem meg. Semmilyen támogatási rendszerben nem lehetett szempont, hogy ki milyen párttal szimpatizál. Senkinek a segítségkérését nem utasítottam el, Gyurcsány Ferenc személyi titkára ott dolgozik a külügyminisztériumban, Balogh Levente több mint 4 milliárd forint támogatást kapott az én minisztériumomtól – válaszolta Szijjártó arra a kérdésre, hogy a Fidesz-kormányoknak sikerült-e erősíteniük a társadalmi együttműködést az elmúlt 16 évben.

Én személyesen mindig arra törekedtem, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere valóban együttműködés legyen – jelentette ki Szijjártó, aki nem ért egyet azzal, hogy a kormányzásuk során a gyűlöletet szították magyar emberek között.

A miniszterelnök poloskázós beszédével kapcsolatban Szijjártó azt fejtette ki, hogy "külföldi szervezetek jelentős pénzt toltak bele a Fidesz-kormány leváltásába", azt mondta: "Magyarországon vannak olyan szereplők, akik nem a nemzeti érdektől vezérelve teszik a dolgukat. Orbán Viktor egy jelenséget írt le, ami alatt azt értette, hogy a nemzet ellen tevékenykedő szervezetek uralkodtak el a magyar politikában".

Szerinte a leköszönő miniszterelnök mindig megadta a tiszteletet a magyar embereknek. "A haza nem lehet ellenzékben" orbáni mondás Szijjártó szerint azt jelenti, hogy a haza ügye az első, amit mindenki szolgál, valaki kormányzati pozícióból, valaki ellenzékből. Attól, hogy valaki nem ért velünk egyet, még nem azt jelenti, hogy nem tartozik a nemzethez – mondta a leköszönő külügyminiszter, aki reméli, hogy a Tisza-kormány is ennek tesz majd eleget.

Nem néz, nem olvas

A Fidesz politikai üzeneteiről és a fideszes médiában megjelenő politikai üzenetekről azt mondta: "nem tudok felelősséget vállalni egyetlen újságíró munkájáért sem". Szijjártó bevallása szerint

nem fogyaszt Fideszhez közeli politikai médiatartalmakat sem, mert az "öli a lelket".

Ha hiszik, ha nem, egy olyan ember vagyok, akit rendszeresen látnak a tv-ben és az interneten, de én azt nem nézem, nem olvasom – nyilatkozta Szijjártó, aki elmondta, hogy nagykövetségi jelentésekből és a kollégái által készített anyagokból tájékozódik a világ dolgairól.

Rogán valójában jó fiú

Szerinte a Fideszben nem kell engedélyt kérni Rogán Antaltól, hogy valaki elmenjen egy hosszabb interjút adni a független médiának. Arra a felvetésre, hogy a Fidesz gyűlöletkeltésre, fekete kampányokra és karaktergyilkosságokra építette a hatalom fenntartásának gépezetét, aminek Rogán volt a működtetője, Szijjártó azt mondta,

Rogán Antalt nem úgy ismerem, mint aki bárkivel szemben is gyűlöletet akar kelteni.

Szijjártó szerint pont őket érték lejárató kampányok közvetlenül a választás előtt, ezért nem lehet csak a Fideszre fogni a gyűlöletkeltést: "mindkét oldal szereplőinek durva vádakkal kellett szembesülnie a politikai közbeszédben, mindkét oldalnak felelőssége van abba, hogy olyan a közbeszéd, amilyen".

Szerinte a Fidesszel nem szimpatizáló médiumoknak nagyobb az elérése, mint a fideszes médiumoknak, ezáltal a közhangulat alakításában is nagyobb szerepük van, bár neki is volt olyan érzése az elmúlt 16 évben a fideszes oldalról, hogy "ez a gyűlöletkeltés már sok".

Eszébe sem jutott Mészáros ügyei felől érdeklődni

Szijjártó Péter a korrupcióról, és arról, hogy Mészáros Lőrinc mértéktelen gazdagodása szerepet játszott-e a Fidesz bukásában, azt mondta:

20 éve ismerem Mészárost, arról hogy ő hogyan és mit ért el az életben, őt kell megkérdezni, és nem engem.

Szijjártó azt mondta nem tud ezért felelősséget vállalni, és eszébe sem jutott megkérdezni Mészárost, hogyan szerezte a mesés vagyonát.

Arra a kérdésre, hogy a NER-oligarchák gazdagodása szerepet játszott-e a Fidesz vereségében Szijjártó azt mondta, hogy "a kormány teljesítményét a magyar emberek azon a prizmán keresztül ítélték meg, hogy a nem politikai szereplők hogyan használták ki azt a becsületes munkát, amit a kormány tagjai elvégeztek. Személyesen dühít, hogy nem kizárólag a mi teljesítményünk alapján értékelnek minket, hanem olyan emberek magatartása és tevékenysége alapján, akik nem viselnek politikai felhatalmazást".

Orbán remekül kormányzott, Matolcsyt is jó embernek ismerte meg

Szijjártó szerint ez a jelenség nem Orbán Viktor miatt jött létre, Orbán Viktor remekül kormányzott.

Én sem éreztem kellően annak a súlyát, ami most befolyásolta a választás végeredményét. Itt van például, ami a Magyar Nemzeti Bankban történt. Ahogyan én megismertem Matolcsy Györgyöt, abból nem következett ez az egész, fogalmam sincs, hogyan juthatott el odáig a dolog.

Még a kegyelmi ügyről sem tud semmit a kis naiv

Szerinte nemcsak a korrupció és a gazdagodás, hanem a kegyelmi ügy is szerepet játszott a választási vereségben, azt mondta, "sokan kerestük, és keressük a válaszokat, mind a mai napig nem derült fény a motivációkra."

Bennem is bennem van az elementáris igény, hogy miért született meg a kegyelmi döntés, de ha az illetők erre nem adnak választ, én mit tudok csinálni?

Elmondta, hogy ő személyesen nem tett erőfeszítést azért, hogy kiderüljön, mi áll a kegyelmi ügy mögött.

Csak a magyar emberek érdekét nézte Moszkvában is

Szijjártó Magyarország Európai Uniótól való távolódásáról és Oroszországhoz felé mutatott túlzott közeledéséről azt mondta, "a külügyminiszteri munkámban azon dolgoztam, hogy a térség országaival olyan kétoldalú kapcsolatokat tudjunk kiépíteni, amiből a magyar emberek profitálnak, ebből Oroszország egy volt. Én mindvégig arra törekedtem, hogy olyan pragmatikus kapcsolatban álljunk Oroszországgal, ami számunkra jót hoz".

Szerinte a jó nemzetközi kapcsolatok miatt a rezsicsökkentés ügyében olyan megállapodásokat tudtak kötni, ami miatt kifejezetten alacsony energiaárakat fizetnek a magyarok. "Ennél csak drágábban tudnánk venni energiahordozót" – mondta Szijjártó.

Leszögezte, hogy a kormányuk mindig magyarbarát politikát folytatott, "mi nem oroszbarát, hanem magyarbarát politikát folytattunk, és minden környező országgal baráti viszonyra törekedtünk".

Nemhogy az orosz, de senki más érdekét sem szolgáltuk ki soha.

Az orosz oligarcha, Aliser Uszmanov húgának levételéről a szankciós listáról szerinte azért történt, mert megszűntek azok a jogi érvek, amiért neki ott kellett lennie a szankciós listán.

Mi mindig a magyar nemzeti érdek szempontjából tekintünk az Európai Uniós szankciós döntésekre – mondta a majdnem 12 évig szolgáló külügyminiszter.

Szijjártó Péter azt mondta, hogy a külügyminiszteri tanácsüléseken mindig tájékoztatta a külügyminiszter kollégáit arról, miről beszélt az oroszokkal.

– Rendszeresen adtam nekik információt arról, hogy az oroszokkal való beszélgetésekből, Oroszországba tett látogatásaimról milyen következtetéseket vonok le. Az, hogy ezeket ők megfogadták-e vagy sem, az más kérdés. Az Európai Unió úgy döntött, hogy megszakítják a kapcsolatot Oroszországgal, mi nem így döntöttünk, de ebből nem következik, hogy mi orosz érdekben jártunk el az Unióban – összegezte Szijjártó.

Soha semmilyen titkos információk átadására nem került sor, már a hazaárulás vádja is méltánytalan – jelentette ki a távozó külügyminiszter.

Ha a barátok hívnak, menni kell; hatmillió forintnyi ékszer nem téma

Orbán Viktor a választási vereség egyik okaként a luxizást emelte ki, megszólítva érzi magát? – kérdezték. Szijjártó szerint ellene mindig azt hozzák fel, hogy 2020 nyarán Szíjj László kormányközeli oligarcha jachtján nyaralt a feleségével. Most erről azt mondta, hogy a legjobb barátja (Benkő Szilárd) a családjával ment el erre a hajóra, és ő hívta őket meg. „Úgy voltam vele, hogy Covid van, bonyolult lenne másképp megszervezni, nincs sok időnk, menjünk el. Így döntöttem. És elmentem velük”, mondta. Szerinte ennek nincs köze ahhoz, hogy Szíjj László és Mészáros Lőrinc közös cége, a Viresol 2017-ben 6,2 milliárdot kapott a KKM-től, majd a yachtozás évében, 2020-ban kaptak még 220 milliót, „a kettő között semmi összefüggés nincs, ebben egészen nyugodtan biztos lehet”.

Ha egy másik párt politikusa mondaná ugyanezt, elhinné ezt a magyarázatot? – kérdezték. Azt felelte, ezzel a kérdéssel még nem találkozott. Majd arról beszélt, hogy úgy tudja, Benkő egyik cége indult egy külügyes pályázaton a Covid alatt, és kapott 280 millió forintot. A lelkiismerete tiszta, ha a Tisza-kormány átnézi ezeket a pályázatokat, nem találnak benne korrupcióra utaló jeleket, mondta.

Azt nem tudja, hány millió forintnyi ékszer volt a feleségén, amikor 2025-ben kimentek a Hungaroringre, mert ilyenekről nem beszélnek otthon. Több mint hatmillió forintot számoltak össze a híradások. Arra a kérdésre, hogy milliárdosok-e, így felelt: „Hogy mi milliárdosok lennénk? Nem. Hogy van-e otthon egymilliárd forintom? Nem, nincsen, honnan lenne?” A családi kasszában sincs ennyi pénz szerinte.

Szijjártó felesége 2019-ben alapított meg egy belsőépítészettel foglalkozó céget (Interior Design Belsőépítészeti Kft.), éves szinten 400-500 millió forintos nyereségeket realizál, ezt megnézve bőven egymilliárd felett járhatnak. „Igen, de ez nincs benne a családi kasszában”, mondta erről Szijjártó. Ebből a pénzből élnek, befektetnek, mondta. A cég sikerét a jó munkának és munkatársaknak tudja be, de a cég munkájába nem folyik bele, állította. Abban nem tudott segíteni, hogy lehet kapcsolatba lépni ezzel a céggel, aminek nincs se honlapja, se telefonszáma.

A bukás fő felelőseivel újítaná meg a pártot

Szijjártó reméli, hogy Orbán Viktor csak jókat jegyzett fel róla. Ezt arra mondta, hogy Orbán 2025-ben a kötcsei pikniken ezt mondta: „semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve”. A választás óta Orbán még nem értékelte az ő munkáját.

Ő maga azt gondolja, hogy a Fidesz jövője nem elképzelhető Orbán Viktor nélkül, nem tartaná jó dolognak, ha Orbán lemondana a Fidesz éléről.

Azért hálát ad Istennek, hogy Orbán nem nevezte meg potenciális miniszterelnökként Varga Mihály, Áder János, Lázár János mellett, mert neki sosem volt ilyen ambíciója. A Fidesz vezetőjeként sem látja magát. Azt is gondolja, hogy a Fidesznek meg kell változnia, de a most frontvonalban lévő politikusaik nélkül szerinte nem képzelhető el a párt.

Az interjú közben jött ki a Medián legfrissebb felmérése, ami azt mutatta, hogy a Tisza 66 százalékon, a Fidesz 25 százalékon áll, Szijjártó ezt úgy kommentálta: „milyen jó, hogy nem most van a választás. Még nagyobbat nyertek volna”.

(Kuruc.info - 24 - Telex nyomán)