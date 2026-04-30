2026. április 30. 10:21

Lázár elmagyarázta, hogyan fog megújulni a Fidesz vele (és Szijjártóval, Szentkirályival, Németh Balázzsal, Takács Péterrel stb.)

Nagy vereséget szenvedett a Fidesz-KDNP, "az okokat világosan látják, de azok pontos megértése és kezelése nagy munka lesz", ahogyan a Fidesz megújítása is - írta Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter csütörtökön a közösségi oldalán, azt is megerősítve, hogy egy évre vállalta a képviselőséget.

A politikus, aki tagja lesz a következő Országgyűlés 44 tagú Fidesz-frakciójának - azt írta, ilyenkor a vezetésnek két felelőssége van: távozni és maradni.

"Távozni a pozíciókból és maradni az újjáépítéshez, egyben tartani és megerősíteni azt a politikai közösséget, amelyet legalább 2 millió magyar ember bizalma kötelez" - tette hozzá Lázár János, aki a Fidesz-KDNP vereségét hozó választás kampányának egyik fontos szereplője volt Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter mellett.

Jelezte: ezt a két, látszólag ellentétes felelősséget igyekeznek összehangolni ezekben a napokban, például a képviselőcsoport összeállításával is.

Azt írta: a párt informális és formális vezetőinek egy része távozott a politikából, egy része viszont hátramarad elvégezni ezt a munkát, és közéjük tartozik ő is.

Hangsúlyozta: a választáson szerzett listás mandátuma a Fideszé, ezért magától értetődő volt számára, hogy azt visszaadja, de politikai közössége azzal a feladattal bízta meg, vegye fel a mandátumot, és vegyen részt az újjáépítésben.

Szerinte most az a dolguk, hogy a politikai és szervezeti megújulás feltételeit megteremtsék, és egy év múlva lehet megítélni, milyen munkát végeztek.

Jelezte: ezért vállalta "szigorúan csupán egy évre" a képviselőséget.

"Újra a leghátsó sorba fogok ülni. Befele fogok dolgozni, nem kifele, a közösségnek fogok politizálni, nem a közönségnek" - zárta bejegyzését Lázár János, sok sikert kívánva az új kormány és az új Országgyűlés munkájához.

(MTI)