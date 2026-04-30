Holnaptól sajnos nem tudja már "szolgálni a nemzetet" tízmilliókért az MSZP-s Szili

Megszűnt Szili Katalin Kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős miniszterelnöki főtanácsadói jogviszonya április 30-i hatállyal.

Szili Katalin Facebook-oldalán felidézte 32 éves pályafutását, és úgy értékelt, mindig a nemzetet szolgálta. (Főleg 2004. december 5-én, Gyurcsány bűntársaként - a szerk.)

Rámutatott: az elmúlt 11 évben Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes megbízásából olyan feladatot teljesíthetett, amely "mindig is szívügye volt": a határokon kívül élő nemzettársak autonómiatörekvéseinek segítése.

(MTI nyomán)