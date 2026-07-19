Videók, LMBTQP+ :: 2026. július 19. 15:21 ::

A Pride vízellátását biztosító Honvédség megtagadta ugyanezt a családi büszkeség menetétől

A Pride vízellátását biztosító Honvédség miért tagadta meg ugyanezt a családi büszkeség menetétől? – ezzel a címmel nyújtott be írásbeli kérdést Ruszin-Szendi Romuluszhoz Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője.

"Félig-meddig titokban támogatta a Honvédség az idei LMBTQIABC-felvonulást, talán mert évről évre, lépésről lépésre haladnak, s idén elég volt szintlépésnek az Erzsébet híd szivárványos fellobogózása, a homoszexuális párok számára gyerekek örökbefogadásának többszöri szorgalmazása Magyar Péter által, illetve a gyülekezési törvény módosítása nélkül is úgy megtartani a Pride-ot, hogy a rendőrség már formálisan sem tiltotta be az ugyanolyan jogszabályi környezet ellenére" – írta Novák Előd.

Az alábbi videó szövegében a folytatás: