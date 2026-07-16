Külföld, LMBTQP+ :: 2026. július 16. 21:20 ::

Főlobbista buzerátort füleltek le a svéd pedóvadászok

A sátánista LMBTQP-lobbi szerint semmiféle kapcsolat nincs a homoszexualitás és a pedofília között, s csak szélsőjobb feltételez relációt. Természetesen az LMBTQP-lobbi ezen hazugságát rengeteg tanulmány cáfolja (lásd lentebb), de elég csak a Bűnvadászok azon akciójára gondolni, amikor "Bazsi bácsit" csípték nyakon, vagy a Bűnvadászokkal szövetséges Pusztulj, pedofil! csapat egy másik fogását megemlíteni, ahol a buzivonulásra járó buzeráns deviáns önmaga mondja ki, hogy igenis van kapcsolat a szodómia és a pedofília között.

A svéd Dumpen (Szemétlerakó) weboldal célja gyakorlatilag ugyanaz, mint a fentebb megemlített csapatnak. Lépre csalják és leleplezik azon elmebeteg szörnyeket, akik kiskorúak elleni szexuális bűncselekményt követnek el, vagy erre készülnek. A svédek annyival még meg is spékelik a dolgot, hogy az összes beszélgetést feltöltik a világhálóra, na meg kitakarás sem jár a véglényeknek, mindenkinek kikerül a fotója.

A Dumpen múlt heti akciójában egy igazán érdekes figura akadt a hálóba: Ted "Teddy" Berkovics. Berkovics az RFSL (A Homoszexuálisok, Biszexuálisok, Transzszemélyek, Queerek és Interszexuális Személyek Jogainak Nemzeti Szövetsége) igazgatósági tagja, korábbi titkára. Berkovics mellett lebukott "férje" (felesége?), Frederik Zetterström is.



Berkovics és Zetterström

Az RFSL a legrégebbi és legnagyobb buzeráns szervezet az északi országban. 1950-ben alapították, hatalmas szerepe van a svéd társadalom "érzékenyítésében", pontosabban szexuális degenerálásában. Konkrétan ők lobbizták ki, hogy a deviánsok is házasodhassanak Svédországban. 2023-ban több mint 2,2 milliárd forintnyi koronából működtek, melynek 75%-át az állam adta. 2007-ben az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottsága konzultatív státuszt adott az RFSL-nek.

A Dumpen által létrehozott fiktív 14 éves fiúval Berkovics vette fel a kapcsolatot, hogy a szexről beszélgessenek. Meztelen képeket küldött magáról, és ragaszkodott hozzá, hogy a "fiú" menjen el a pár otthonába. Ezután arra kérte a fiút, hogy vegye fel a kapcsolatot a "partnerével" is.

A beszélgetésből kiderül, hogy Berkovics tudott a fiú koráról, de egyáltalán nem zavarta: "rendben van, hogy fiatal vagy. Semmi gond. Senkinek sem kell tudnia erről. Nagyon aranyos vagy."



A megadott hivatkozáson elérhető a teljes beszélgetés - sajnos ennél sokkal undorítóbb képek társaságában

A Dumpennek egyébként Berkovics és "partnere" volt a 797. és a 798. lebuktatott szörnyetege. A múlt hét óta már megvan a 800. is. Megsüvegelendő szám. További sikeres harcot kívánunk a létrontás erői ellen!

KG - Kuruc.info (részletek és képernyőképek - Kuruc.info (részletek és képernyőképek itt

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