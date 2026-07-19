Cigánybűnözés, Videók :: 2026. július 19. 19:05 ::

Bűnvadászok: Hármat egy csapásra (Kerék/bilincs 12.)

Egy kedd éjszaka tették ki a fővárosba a csalikat, mind lelakatolva. Másnap hajnalban, napközben és este is elloptak egyet-egyet. Vajon mind a három eszközt sikerül visszaszerezni?

Aki beszállna a benzinbe, itt tudja segíteni a csapatot:

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