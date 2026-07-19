Egy kedd éjszaka tették ki a fővárosba a csalikat, mind lelakatolva. Másnap hajnalban, napközben és este is elloptak egyet-egyet. Vajon mind a három eszközt sikerül visszaszerezni?
Aki beszállna a benzinbe, itt tudja segíteni a csapatot:
Támogatás:
Számlatulajdonos: Tisztesség a Bűn Helyett Alapítvány
Számlaszám: 10918001-00000134-79770006 (UniCredit)
IBAN: HU21 10918001 00000134 79770006
SWIFT/BIC kód: BACXHUHB
Közleménybe: Támogatás
Számlaszám: 10918001-00000134-79770006 (UniCredit)
IBAN: HU21 10918001 00000134 79770006
SWIFT/BIC kód: BACXHUHB
Közleménybe: Támogatás