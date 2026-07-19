Friss hírek :: 2026. július 19. 07:25 ::

Villámcsapás pusztított el csaknem száz feketeorrú valais-i juhot a svájci Alpokban

Villámcsapás következtében elpusztult 97 feketeorrú juh szombatra virradóan a svájci Valais kantonban, a természeti csapást mintegy 80 állat élte túl.

A juhos gazda elmondta, hogy az állatokat újabban éjszakára bekerített területen szorosan egymás mellett kell tartani a védelmük érdekében. Az alpoki farkaspopuláció növekedése miatt ugyanis olyan óvintézkedésekre kényszerülnek, amilyenekre korábban nem volt szükség.

A tragikus villámcsapásról elsőként a Pomona hírportál számolt be. A gazda elmondása szerint az elpusztult állatokat helikopterrel szállították le a hegyről. Az eset a Rhone folyótól délre, a Binn-völgyben történt a 2503 méter magas Eggerhorn legelőn.

Az eset előzménye, hogy a hosszú hőhullám után heves zivatarok söpörtek végig Svájc nagy részén. Az SRF Meteo meteorológiai szolgálat csütörtök estig 26 ezer villámcsapást regisztrált néhány óra leforgása alatt.

A valais-i feketeorrú juh Svájc egyik őshonos juhfajtája. Könnyen felismerhető csavart szarváról, dús fehér gyapjáról, valamint a szemek, az orr és a pofa körüli fekete foltokról. A fajta gyapjáért és húsáért egyaránt keresett.

(MTI nyomán)