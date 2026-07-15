Anyaország :: 2026. július 15. 14:44 ::

Szijjártó lemond a mandátumáról - jutalomállást kapott a BYD-tól

Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook-oldalán szerdán. A Fidesz-frakció közleményben gratulált Szijjártó Péter kinevezéséhez, és azt írta, ezzel ő lesz a legjelentősebb magyar cégvezető a világon.



Szijjártó a BYD autóátadó ünnepségén a Puskás Arénában 2024. február 23-án (fotó: Balogh Zoltán / MTI)

"Benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére" - írta a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, közölve: a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Hozzátette: a BYD az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is.

Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter "globális, nemzetközi pozíciót" tölt majd be, nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek.

A Fidesz-frakció az MTI-nek küldött közleményében azt írta: Szijjártó Péter kinevezéséhez "örömmel és büszkeséggel" gratulálnak, jövőbeli munkájához sok sikert kívánnak.

A közleményben Szijjártó Péterről a "rendszerváltást követő közel négy évtized legeredményesebb" külügyminisztereként írtak, hozzátéve, hogy a BYD-nál vállalt vezetői tisztséggel Szijjártó Péter "a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető lesz a világon". Ilyen méretű és a nemzetközi gazdasági térben ekkora súlyú vállalatban egyetlen magyar ember sem tölt be ilyen magas tisztséget - hangsúlyozták.

A Fidesz-frakció szerint cégvezetői feladatai miatt Szijjártó Péter az országgyűlési képviselői mandátumáról lemond, "a hazájáért és a magyar emberekért való elkötelezettsége azonban töretlen marad". "Nem egy külföldi cég, pl. a Shell érdekeit képviseli a magyar kormányban, hanem Magyarország és a magyar emberek érdekeit jeleníti meg a világ egyik legjelentősebb és a magyar gazdaságot is meghatározó cégén belül" - írták.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel azt közölte: a Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e volt minisztere lemondásáról, Havasi Bertalan azt mondta: Szijjártó Péter és Orbán Viktor az elmúlt hetekben többször is egyeztettek.

Szijjártó Péter 48 éves, a politikába 20 évesen lépett be, amikor csatlakozott a Fidesz győri szervezetéhez. 2001-ben bekerült a Fidesz országos választmányába, 2005 és 2009 között a Fidesz győri elnöke, 2006-tól a Fidesz országos szóvivője, kommunikációs igazgatója, 2009-től az elnöki stáb vezetője volt. 2002 óta országgyűlési képviselő a Fidesz frakciójában.

A második Orbán-kormányban 2010-től két éven át miniszterelnöki biztosként a miniszterelnök szóvivője volt, és ő vezette a miniszterelnök sajtó- és szervezési stábját. 2012-2014 között a Miniszterelnökségen külügyi és külgazdasági kapcsolatokért felelős államtitkárként tevékenykedett. 2014. június 15-étől a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára volt. Ő felügyelte az Oroszországi Föderációval fennálló gazdasági kapcsolatok elősegítését és az egyéb kétoldalú kapcsolatok összehangolását. 2014. szeptemberétől a 2026-os választásig külgazdasági és külügyminiszterként tevékenykedett.

Szijjártó Péter a május 9-én megalakult új Országgyűlés egyik legtöbbet hiányzó politikusa volt. A parlament honlapján elérhető adatbázis szerint az Országgyűlésben július 15-ig 185 szavazás volt, Szijjártó Péter 110-en nem volt jelen.

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Egyre gyorsuló ütemben folytatódik az egykori állampárt, a Fidesz teljes szétesése - reagált a miniszterelnök szerdán arra, hogy Szijjártó Péter volt külügyminiszter lemondott parlamenti mandátumáról, és a BYD-nél folytatja a munkát.

Magyar Péter kormányfő Facebook-oldalán azt írta: Szijjártó Péter, a "korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter" ma hivatalosan is bejelentette, hogy távozik a politikából, és egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat.

"Az eddigiekhez képest annyi lesz a különbség, hogy mostantól ugyanazért a 'munkáért' nem a magyar emberek fizetik majd Szijjártó Pétert, hanem a tényleges munkáltatója" - tette hozzá.

Magyar Péter hozzátette: így utólag már a Fidesz-szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az ezermilliárdos akkumulátor- és autóipari beruházások kapcsán az Orbán-kormány egykori külügyminisztere.

Eközben - írta a kormányfő - a Fidesz meghatározó politikusai sorra hagyják el a süllyedő hajót, és ma már új párt megalakítását is bejelentették. Hozzátette: várhatóan nem csak az egykori kormánypárt hullik darabokra, hanem a Fidesz országgyűlési frakciója is szétesik.

"A Fidesz most már hivatalosan is elindult a megszűnés útján, követve az SZDSZ-t és a többi egykori rendszerváltó pártot" - közölte.

"Eközben Orbán Viktor, aki jéghegynek vezette a saját politikai közösségét, alkotmányos válságról posztolgat, de közben a családjával és oligarchákkal lelépett az Egyesült Államokba meccset nézni. Sic transit gloria mundi; így múlik el a világ dicsősége" - írta.

(MTI)