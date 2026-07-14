Extra, Videók :: 2026. július 14. 21:05 ::

"Tudod, mi az a Micimackó, te bohóc?" - Tökéletesen megérdemli egymást a Fidesz és a Tisza - csak az ország nem őket érdemelné

Németh Balázs szerint a parlamenti ülés szünetében „belekötött” Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

A felvételen a miniszter a fideszes ellenzéki képviselő szemére vetette, hogy kiszolgálta a NER-hatalmat, és hazudott végig. Németh erre válaszként azt hajtogatta, hogy a miniszter mondjon egy példát arra, amikor hazudott. Ekkor Magyar Péter felé fordította a kamerát, aki azt mondta:

tudod, mi az a Micimackó, te bohóc?

Németh akár ki is vághatta volna a miniszterelnök beszólását, ezt azonban nem tette meg. Így emlékeztette követőit a június 9-i parlamenti felszólalására, ahol Pottyondy Edina kijelentését értelmezte félre. „Orbán szegény leeső farkú kis balfék, csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást” – hangzott el a sérelmezett mondat Pottyondy videójában.

Az ellenzéki képviselőt végül Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter segítette ki, és elmagyarázta, hogy az elhangzott mondat mögött semmiféle vélt vagy valós perverzió nincs, csupán „vannak független gondolkodók, akik ismerik az irodalmat”. A hasonlat ugyanis A. A. Milne Micimackó című művéből származik, amelyben Fülesnek, a szamárnak leesik a farka, amit így el is veszít. Pottyondy Edina később az esettel kapcsolatban azt írta: Micimackó Fülese egy Szerb Antal a fideszes Németh Balázshoz képest.

Egy héttel később Németh Balázs ajándékba megkapta Tanács Zoltántól a Micimackó-kötetet és George Orwell Állatfarm című könyvét – írja a 444 nyomán az Index.