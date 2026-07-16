Anyaország, Videók :: 2026. július 16. 10:20 ::

Ha egy korábbi feketeöves seggnyaló mer őszinte lenni: Orbán Viktor rosszul kormányzott, neki köszönhető a vereség

A Spirit Fm Provokatőr című szerdai műsorában Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese éles, korábban tőle nem tapasztalt kritikát fogalmazott meg Orbán Viktorról. Kacsoh korábban a 2025-ös buzivonulással kapcsolatban tett egy emlékezetesen idióta megjegyzést: szerinte az Orbán Viktor mesterterve volt.



Kacsoh a mandineres NER-társakkal - csak nem az lesz a következő, hogy Kohn Mátyás elítéli a zsidó népirtást,



Daniella pedig a farokszakértést?

A műsorban többek között arról is szó esett, hogy a volt miniszterelnök a foci-vb-t választotta a magyar közélet helyett. Kacsoh szerint Orbán Viktor "nem iratkozott ki a politikából", azonban úgy tartja, a Fidesz szavazóinak nem eshet jól, hogy amíg itthon tüntetések vannak, és a "jobboldal" a magyar demokráciáért aggódik, addig Orbán az Egyesült Államokban van.

A feszült hangulatú politikai elemzés során az újságíró nyíltan kimondta, hogy a választási vereségért magát a miniszterelnököt terheli a felelősség:

szerintem Orbán Viktor rosszul kormányzott az elmúlt négy évben. A rossz kormányzás eredményeként elveszítette a választást, a saját politikai közösségét belelavírozta egy olyan vereségbe, amelyiknek a következményeiről most mind beszélünk.

A kijelentés láthatóan váratlanul érte Boros Tamás és Dévényi István műsorvezetőket.

A műsor későbbi részében a vita Ábrahám Róbert korábbi, nagy port kavart közéleti megnyilvánulásaira terelődött rá. Boros Tamás műsorvezető-szerkesztő keményen szembesítette Kacsoht azzal, hogy a "jobboldali" közösség miért nem határolódik el látványosan az ilyen ügyektől. A Mandiner főszerkesztő-helyettese hangsúlyozta, "elfogadhatatlannak" tartja Ábrahám kijelentését.

(Index nyomán)