Külföld :: 2026. július 19. 13:27 ::

Olasz államfő: a hatóságok maffiamerényletben megölt tagjai a köztársaság demokratikus lelkiismeretei

A szicíliai szervezett bűnözés által merényletben meggyilkolt hatósági alkalmazottak elkötelezettsége az olasz köztársaság demokratikus lelkiismeretének részét képzi - írta Sergio Mattarella olasz államfő a Paolo Borsellino bíró elleni 1992-es bombamerénylet évfordulóján vasárnap.

Sergio Mattarella üzenetben emlékezett meg az 1992. július 19-én elkövetett merényletről, amelyben egy gépjárműbe rejtett pokolgép robbant fel a palermói Via Amelio utcában.

A merényletben Paolo Borsellino maffiaellenes ügyész és öt testőre a helyszínen életét veszítette.

Mattarella hangsúlyozta, hogy a merénylet két hónappal követte a Giovanni Falcone bírót és kíséretét szállító autó felrobbantását a Palermóhoz közeli Capaci autósztrádáján.

A két gyilkosság "mély nyomot hagyott az ország lelkiismeretében. Csúcspontnak számított az államrendet felforgatni akaró tervben, amely a demokratikus intézmények és az olaszok szabadságának megtörésére irányult" - hangoztatta az államfő.

Hozzátette, harmincnégy évvel a merénylet után az olaszok köszönettel tartoznak a rendőröknek, ügyészeknek, intézményeknek, amelyek megvédték az ország közösségét a "maffia rákjától. Az ő közreműködésükkel az a felforgató terv megbukott (..) a Köztársaság erősebbnek bizonyult."

Sergio Mattarella kijelentette, hogy Giovanni Falcone és Paolo Borsellino Olaszország "polgári visszavágása" jelképeinek számítanak. Munkájukkal megerősítették az állam eszközeit a maffiák elleni küzdelemben, megalapozták a "törvényesség kultúráját", megtanítva a fiataloknak, hogy a maffialogikával szemben a hétköznapokban tanúsított magatartással, iskolás kortól kezdve kell fellépni.

"Elkötelezettségük a Köztársaság demokratikus lelkiismeretének részét képzi" - jelentette ki Sergio Mattarella az évfordulón közzétett üzenetében.

Falcone és Borsellino meggyilkolását a Cosa Nostra szervezetét vezető keresztapa, Salvatore (Toto) Riina rendelte el. Riinát 1993-ban fogták el, 2017-ben börtönben halt meg.

Sergio Mattarella testvére, Piersanti Mattarella a szicíliai tartomány elnöke volt, 1980-ban a maffia gyilkolta meg Palermo utcáin.

(MTI)