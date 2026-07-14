Akár nyolc évre is csökkenhet a parlamenti képviselők mandátumának maximális ideje, amennyiben Magyar Péter beváltja a Toroczkai Lászlónak egy bizottsági ülésen mondott fenyegetését – mondta a Mi Hazánk elnöke a Magyar Jelennek. Ez azért is érdekes, mert az Országgyűlés még csak most fogadta el azt a jogszabály-módosítást, ami tizenkét évben maximalizálná a képviselői mandátumok betölthetőségének idejét, de Magyar máris módosítana ezen.
Kedden meglehetősen botrányos körülmények között folytatódott a parlamenti munka az Országházban, hiszen a Tisza-kormány vezetője, Magyar Péter megint nem bírt magával az ellenzéki felszólalások közben, több alkalommal kellett szünetet is elrendelnie Forsthoffer Ágnesnek a viselkedése miatt.
A zárt ajtók mögött aztán Toroczkai László elmondása szerint Magyar Péter továbbra is miniszterelnökhöz méltatlanul viselkedett, nagyban nehezítve a konstruktív munkát, gúnyolva az ellenzéki képviselőket. Sőt, Toroczkainak címezve azt is megjegyezte, hogy akár nyolc évre is leviheti a parlamenti képviselők mandátumának időkorlátját, ami azt jelentené, hogy a Mi Hazánk elnöke sem lehetne többet országgyűlési képviselő.
A hét első két napján az Országgyűlésben történtekről kérdezték Dócs Dávidot és Dúró Dórát is.
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