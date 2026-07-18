Anyaország :: 2026. július 18. 19:38 ::

Sulyok Tamás megfutamodott: aláírta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását

A héten az Országgyűlés kormánypárti többsége elfogadta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely többek között Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről is rendelkezik. A köztársasági elnöknek az elfogadott módosítás aláírására öt nap állt rendelkezésére, a határidő ma, szombaton járt le. Sulyok Tamás videóban jelentette be, hogy aláírta az alaptörvény-módosítást.

Az Alaptörvény tizenhetedik módosításával a kormány megpecsételte Sulyok Tamás sorsát, aki szombaton döntött arról, hogy aláírja-e a törvényjavaslatot. Az államfő szombat kora este videóban jelentette be, hogy aláírja az alaptörvény-módosítást.

Sulyok Tamás közölte, hogy a hatályos Alaptörvény értelmében „az alkotmányos elveket sértő”, de az Országgyűlés, mint alkotmánymódosító hatalom által törvényes eljárás keretében elfogadott módosítással szemben alkotmányos eszközzel nincs módja élni.

Alaptörvényben foglalt kötelezettségemnek, jogi lehetőségeim és lelkiismeretem alapos mérlegelése után, eleget teszek

– jelentette ki Sulyok Tamás. Közölte, hogy aláírása köztársasági elnöki kötelezettségei és a köztársasági elnöki intézmény iránt tanúsított teljes és minden körülmények közötti tiszteletének végső pecsétje.

Jele annak, hogy Magyarország Alaptörvényét mindvégig megtartottam, azt meg nem sértettem. Maradandó bizonyítéka azonban egyúttal annak is, hogy a szabad társadalom alapértékeit, a jogállamot a demokráciát a hatalommegosztás elvét hatalmi érdekből megtaposták

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy a döntésért a kizárólagos felelősség az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Sulyok Tamás szerint az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt.

Megszűnt egyúttal a köztársasági elnök rendszerváltás óta változatlan legitimitása is, Magyarország következő államfője ugyanis egy, az alkotmányos értékeket sértő eljárással elmozdított elnök helyébe fog lépni. A köztársasági elnöki intézmény a végrehajtó hatalom és a politika kiszolgáltatottjává válik, közjogi szerepe elhalványul, alapfunkciója megszűnik. Megszűnik továbbá bármilyen féket vagy ellensúlyt képezni

– közölte Sulyok Tamás.

Beszéde végén úgy fogalmazott: „Aki hitében és az igazságban szilárdan áll, az nem hajlik erőszakra, nem gyalázkodik, és másokat méltóságában meg nem aláz. Hiszem, hogy embernek és emberségesnek, önmagunkhoz és az igazsághoz hűnek maradni minden támadás ellenére és minden körülmények között az egyetlen út, amit választani érdemes. Becsüljük meg mindazt, ami összetart bennünket! Szeressük Magyarországot!”

Frissítés: A szállodás nőből lesz az ideiglenes köztársasági elnök, amíg meg nem választják Magyar Péter bábját

Sulyok Tamás pár perce aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az Alaptörvény rendelkezései szerint július 20-tól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania - ismertette Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán, miután Sulyok Tamás bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását.

A Facebook-miniszterelnök úgy fogalmazott, Sulyok Tamás aláírásával elhárult az utolsó akadály az elől, hogy a közös döntéseink életbe lépjenek. "Megszűnik a köztársasági elnök megbízatása, felszabadul az Alkotmánybíróság, megerősödik a bírói önigazgatás, alkotmányos alapja lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának. 12 évben korlátozzuk képviselők megbízatását. Pufogtatott egyéb frázisokat is, de azok idézésétől megkíméljük olvasóink idegrendszerét.

(Index - MTI nyomán)