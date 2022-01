Külföld :: 2022. január 9. 20:45 ::

Klánok közötti harc állhat a kazahsztáni puccskísérlet mögött

Egyre több jel utal arra, hogy az egy héttel ezelőtt kezdődött kazahsztáni zavargássorozat hátterében a volt szovjet tagköztársaságot uraló klánok közötti harc áll, s végül a sokak által bábnak gondolt új államfő, Kaszim Zsomart-Tokajev került ki győztesen a belháborúból.

Kazahsztánban kezd helyreállni a nyugalom, s ahogy elkezdték eltüntetni a több mint 150 ember életét követelő zavargások nyomait, úgy válik ismertté egyre több részlet az összecsapások hátteréről. Az újabb információk alapján pedig arra lehet következtetni, hogy a Kazahsztánt három évtizeden át uraló Nurszultán Nazarbajev által 2019-ben az államfői székbe ültetett Kaszim Zsomart-Tokajev „önjáróvá” vált, s ez nem tetszett Nazarbajevnek, valamint az exállamfő mesés vagyonokat felhalmozott családtagjainak, illetve szövetségeseinek.

A klánok közötti harcra utal, hogy Tokajev nem csak az egész kormányt váltotta le – a kabinet tagjainak jó része még Nazarbajev bizalmasai közül került ki – hanem Nazarbajevet is eltávolította a befolyásos Biztonsági Tanács éléről, s kirúgta a titkosszolgálatok szinte valamennyi vezetőjét is. Többeket, köztük Karim Maszimovot, a belföldi hírszerzés főnökét és több társát hazaárulással vádolják, állítólag a titkosszolgálati embereknek közük volt ahhoz, hogy az autógáz (LPG) ármaximálásának eltörlése miatt utcára vonult tüntetők feltűnően könnyen juthattak lőfegyverekhez. „Egyre inkább úgy tűnik, hogy az egykor miniszterelnökként is tevékenykedő Maszimovot és társait teszik majd felelőssé a zavargások kirobbantásáért, s Tokajev a fegyveres összecsapásokat használja fel ahhoz, hogy megszabaduljon a 81 éves Nazarbajev gyámkodásától” - vélekedett Alekszandr Baumov, a moszkvai Carnegie Központ elemzője. Egy másik elemző, Luca Anchesi, még tovább ment. „Maszimov őrizetbe vétele arra utal, hogy Kazahsztánban megpróbálkoztak egy széles körű lázadás mögé rejtett államcsínnyel, melynek hátterében a hatalmi eliten belüli instabilitás áll” – írta elemzésében a szakértő.

A rend helyreáll

A zavargások által érintett városokban jelenleg viszonylagos nyugalom uralkodik, a helyi hatóságok szerint közel hatezer embert vettek őrizetbe a rendőrök és katonák, s a letartóztatottak között állítólag sok a külföldi állampolgár. Vasárnap már kinyitott a nagyobb üzletek többsége is, helyi források szerint az emberek újabb zavargásoktól tartva jelentős felvásárlásba kezdtek.

A nyugalom helyreállítását az is segíti, hogy a zavargások csúcspontján Kazahsztánba érkezett külföldi békefenntartók – az orosz vezetésű Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének főleg orosz katonákból álló 3000 fős kontingensének tagjai – megszállták a stratégiai fontosságú objektumok környékét és részt vesznek az ellenőrzőpontok működtetésében is.

Nazarbajev feltűnően távol tartja magát az eseményektől, korábban több forrás is azt állította, hogy a politikus elhagyta hazáját, ám a Szabad Európa értesülései szerint a politikus változatlanul a fővárosban, a róla elnevezett Nurszultanban az egykori Asztanában tartózkodik. Most, hogy a jelek szerint Tokajev véget vetett a zavargásoknak, Nazarbajev egy közleményben azt kérte honfitársaitól, hogy támogassák az államfőt.

(HVG)