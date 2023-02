Külföld, Videók :: 2023. február 9. 12:23 ::

Vörösre tapsolták a tenyerüket az EP idiótái a kontinenst lángba borítani próbáló Amerika-ügynök zsidónak

Az "ukrán" elnök egy londoni és egy párizsi kitérő után csütörtökön megérkezett a belga fővárosba. Zelenszkij nemcsak a most kezdődő kétnapos EU-csúcson vesz részt, hanem az Európai Parlament rendkívüli ülésén is felszólalt, ahol természetesen további segítséget kért.



Fotó: Olivier Matthys / AP

Metsola: s lava Ukraini!

Zelenszkijt érkezése után az ülésen részt vevő EP-képviselők, illetve EU-biztosok percekig állva tapsolták.

Az "ukrán" vezető előtt Roberta Metsola szólalt fel, aki úgy fogalmazott, ez egy történelmi pillanat, majd Zelenszkijhez fordulva azt mondta, az "ukrán" elnök "nemcsak saját népének, hanem az egész világnak mutat példát bátorságával", míg az ukránok honvédő háborúját Dávid és Góliát harcához hasonlította, majd kifejtette, hogy "Ukrajna nem csupán saját magáért, hanem egész Európáért harcol".

"Ukrajna jövője Európában van" – jelentette ki az EP-elnök.

Ugyanakkor a máltai politikus hozzátette, nem elég a szolidaritás és a szép szavak, hanem gyakorlati segítséget is nyújtani kell az ukránoknak, majd beszéde végén ismét felidézte, hogy tavaly áprilisban teljes támogatásáról biztosította az elnököt.

Veled voltunk akkor is, és veled vagyunk most is, és veletek leszünk addig, amíg szükséges. A szabadság győzedelmeskedni fog, a béke el fog jönni, Ukrajna győzni fog. Slava Ukraini! – zárta beszédét Metsola.

A soviniszta, korrupt kijevi rezsim és az európai értékek

Zelenszkij azzal kezdte, hogy elsorolta, a világ mit köszönhet Európának, és milyen az európai életforma, ami szerinte a demokráciát, a jogállamiságot és a szabad választásokat jelenti, és hozzátette, hogy Ukrajna is Európához tartozik, amiért az EP-képviselők megtapsolták.

"Itt állok azért, hogy megvédjem ezt az életformát Ukrajna számára is" – fogalmazott, majd kifejtette, hogy Oroszország szerinte azért támadta meg országukat, mert "nem akarják, hogy Ukrajna Európához tartozzon". Vlagyimir Putyint diktátornak nevezve arról beszélt, az orosz elnök senkire sincs tekintettel, sem az ukránokra, sem az orosz társadalomra, akiket szerinte elnyom.

Zelenszkij ezután megköszönte, hogy Ukrajna Európával közösen védi meg az európai értékeket, és nemcsak saját magukért, hanem a gyerekeik és unokáik szabad életéért is harcolnak.

Szerinte csak az ukránok győzelmével lehet megvédeni az európai értékeket. Miután a résztvevők megtapsolták, Zelenszkij kifejtette, ez a taps nem neki szól, hanem mindazoknak, akik harcolnak az orosz agresszió ellen, vagy segítik ebben Ukrajnát. E gondolatát nyomatékosítva ő is elkezdett tapsolni – erre az Európai Parlament felállva tapsolta hosszú másodpercekig.

Zelenszkij ezután még egyszer köszönetet mondott az Európai Unió különböző intézményeinek segítségéért, név szerint említve Roberta Metsola EP-elnököt, majd a képviselőkhöz fordulva úgy fogalmazott:

Eljön majd a nap, amikor az orosz agresszor belefárad az ellenünk folytatott harcba. Emlékszünk arra, hogy a háború hatodik napján már jóváhagyta az Európai Parlament Ukrajna tagjelölti státuszát. Ez az, ami ösztönöz bennünket, ez ad reményt, hogy erősek legyünk és a harcmezőn helytálljunk.

Ezután kitért az EU-csúcsra, és elmondta, személyesen volt lehetősége megköszönni a tagállamok vezetőinek a segítséget, és ismét kifejezte abbéli vágyát, hogy Ukrajna mihamarabb csatlakozhasson az Európai Unióhoz.

A beszéd végén, miközben a résztvevők percekig tapsolták, Roberta Metsola átadott neki egy EU-zászlót, amit aztán közösen tartottak a kameráknak.

Ez volt az első alkalom, hogy Zelenszkij személyesen szólalt fel az Európai Parlamentben, ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy a beszédét hallgatták végig az EP-képviselők: tavaly március 1-jén egy rendkívüli ülésen, míg december 14-én a Szaharov-díj átadóján kapcsolódott be online az ukrán vezető.

(Index nyomán)