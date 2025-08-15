Külföld :: 2025. augusztus 15. 10:43 ::

Sikeresen megfékezték az erdőtüzet Észak-Marokkóban

Marokkó északi részén a hatóságoknak csütörtökön sikerült megfékezni a területen két nappal ezelőtt keletkezett hatalmas erdőtüzet.

A marokkói víz- és erdőgazdálkodási ügynökség (ANEF) csütörtök este bejelentette: ellenőrzés alá vonta a Derdara településen, Csefcsauen turisztikai város közelében található erdőben keletkezett tüzet.

Juszef Zaroki, az ANEF tartományi igazgatója a marokkói MAP ügynökségnek azt mondta: "A tűzoltási műveletek a következő napokban is folytatódnak, hogy az erdőtüzet teljesen eloltsák". A tűz szerda estig mintegy 500 hektár erdőt és termőterületet pusztított el. A dombos, erős szélrohamokkal sújtott területen tűzoltó repülőgépeket is bevetettek.

A tartományi igazgató szerint "a rendkívüli időjárási körülmények, az alacsony páratartalom, a magas hőmérséklet és az óránkénti 40 kilométeres szél megnehezítették az oltást".

Marokkót, amelyet 2018 óta tartós szárazság sújt, jelenleg intenzív hőhullám éri, amelyet a Szaharából érkező forró és száraz szél kísér.

Dél-Európában Portugália, Görögország, Olaszország és Spanyolország csütörtökön is folytatta a tűzoltást a kánikula közepette.

(MTI)