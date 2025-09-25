Külföld, Politikusbűnözés :: 2025. szeptember 25. 11:31 ::

Megérkezett Moldovába az "évszázad lopásával" vádolt milliárdos

Megérkezett csütörtökön a chisinaui repülőtérre az egymilliárd dolláros banki csalással vádolt Vladimir Plahotniuc, akit Görögország adott ki Moldovának - számolt be a helyi média.

A NewsMaker.md moldovai hírportál élőben közvetítette, amint a gépről leszálló, hátrabilincselt kezű Plahotniucot egyenruhások kísérték egy autóhoz, amelybe beültették.





Accused of billion-dollar theft & crimes against the state… The former leader of #Moldova ’s Democratic Party, fugitive oligarch #Vladimir_Plahotniuc , has been extradited from #Greece He has been taken to Prison No. 13, where he will be held in solitary confinement.Accused of billion-dollar theft & crimes against the state… pic.twitter.com/v0v9raKMIC September 25, 2025

Az "évszázad lopásával" vádolt mágnást a vasárnapi moldovai választás előtt adta ki Moldovának Görögország, ahol elfogták.

A Moldova egyik leggazdagabb emberének tartott Plahotniuc, aki korábban parlamenti képviselő is volt, a vádak szerint 2014-ben főszerepet játszott egymilliárd dollár elsikkasztásában a moldovai bankrendszerből. Az összeg akkor a volt szovjet tagköztársaság GDP-jének mintegy 12 százalékát tette ki.

Az 59 éves mágnás, akit az Interpol által februárban kiadott nemzetközi körözés alapján július 21-én Athénban vettek őrizetbe, amikor egy Dubajba tartó repülőjáratra akart felszállni, tagadta a terhére rótt bűncselekményeket.

Vladimir Plahotniuc 2019-ben hagyta el Moldovát, miután politikai pártja, a Demokrata Párt nem tudott kormányt alakítani. Az Egyesült Államokba menekült, ahonnan 2020-ban kiutasították, majd 2022-ben szankciós listára helyezték korrupt tevékenységek miatt. A görög hatóságok szerint 2023 óta 22 országban fordult meg.

(MTI)