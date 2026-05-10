Háború, Külföld :: 2026. május 10. 16:40 ::

Iráni drón talált el egy Katar partjainál horgonyzó amerikai tulajdonú teherhajót

Iráni drón talált el egy Katar partjainak közelében horgonyzó amerikai tulajdonú teherhajót - közölte a jármű tulajdonosa vasárnap.

A New Jersey állambeli központtal működő Safesea Group hajózási vállalatcsoport vezetésének közleménye szerint a tulajdonában lévő Neha kereskedelmi hajó Doha mellett horgonyzott üresen az Arab-öböl vízén, amikor két Irán felől indított drón közül az egyik eltalálta.

A fedélzeten tartózkodó 23 tagú legénységnek nem esett baja, a hajóban okozott károk mértékét nem közölték.

(MTI)