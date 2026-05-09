Anyaország :: 2026. május 9. 18:02 ::

Oláh Ibolya énekelt Magyar Péter beszéde előtt a Kossuth téren

Az Országgyűlés alakuló ülése után "rendszerváltó népünnepélyt" tartanak szombat délután a budapesti Kossuth Lajos téren késő estig. A program részeként katonai díszszemle is volt, és felvonták Magyarország lobogóját.

Az MTI tudósítóinak jelentése szerint 16 óra után a térre szinte lehetetlen volt bejutni, az időközben lezárt Kossuth téri metrómegállóból is majdnem egy óráig tartott a kijutás úgy, hogy az összes mozgólépcső csak felfelé szállította az utasokat.

A környező utcák is megteltek, az emberek zászlókat lobogtattak, és az Országgyűlés tagjaival együtt énekelték a Székely himnuszt, a Szózatot és az Örömódát.

A Parlament épületéből fiaival kilépő Magyar Pétert üdvrivalgással köszöntötte a tömeg, miközben ifj. Balázs Elemér zongorán játszott. Szekeres Adrien, Takács Máté, Fleischer Bence és Héty Hajnalka előadásában a Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című dalt is meghallgathatták a jelenlévők, valamint az eseményt online követők.

Ezután megkezdődött a katonai díszszemle és az ünnepélyes zászlófelvonás a Magyar Honvédség 32. Testőrezred tagjai és a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály, a Nemzeti Lovas Díszegység és a Magyar Honvédség Központi Zenekara részvételével.

Magyar Péter is szólt az egybegyűltekhez, beszéde előtt Oláh Ibolya énekelte a Magyarország című dalt.



Fotó: Telex/Melegh Noémi Napsugár

Frissítés: "a mai nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni"

A mai nap egy közösen megtett hosszú útnak és annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni, újra hinni önmagában, és újra közös hazája lenni minden magyar embernek - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés alakuló ülése után, szombaton a Kossuth Lajos téren tartott ünnepségen.



Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Megválasztása után Magyar Péter a rendszerváltó népünnepélyként meghirdetett rendezvényen arról beszélt: az Országház, amely évekig "az elnyomás, a hatalmi gőg, a kivagyiság szimbóluma" volt, most "a tiétek", visszavettétek", a "ti képviselőitek ülnek ott újra, minden magyar ember képviselői".

Azt is mondta: ezt a történetet nem pártközpontokban, nem propagandagépezetek írták. "Ti írtátok munkával, hazaszeretettel, reménységgel, aggodalommal, eltökéltséggel és derűvel. Ez itt most a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti Országgyűlésetek" - fogalmazott Magyar Péter, köszönetet mondva ezért az embereknek.

Hozzátette: a földkerekség minden kontinense elámulva, irigységgel figyelte és figyeli a csodát, amit a magyar emberek véghez vittek és visznek, és egy világ tanulta meg kimondani, hogy "árad a Tisza".



Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

"Minden magyar embert képviselni fogunk"

Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök.

"Nélkületek nem szeretnénk és nem is fogunk kormányozni. (...) minden magyar embert képviselni fogunk, de ehhez ti is kelletek" - hangoztatta Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülése után a rendszerváltó népünnepélyként meghirdetett rendezvényen, arra kérve a közönséget, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek helyi közösségeket, ismerjék meg egymást, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra.

Kiemelte: ez a csodálatos ország nem a gyűlölet országa, nem a félelem országa, nem a reménytelenség országa; Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája.

Felidézte, hogy az elmúlt két évben több mint hétszáz településén járt, számtalan emberrel találkozott, nekik üzente: "soha, de soha nem felejtem el nektek, amit ti tanítottatok nekem Magyarországról (...), nemcsak az országot, de engem is megváltoztattatok".

A következő évek egyik legfontosabb feladataként azt jelölte meg, hogy "újra megtanuljunk közösségként tekinteni egymásra". Arra kérte ezért támogatóit, forduljanak azokhoz a honfitársaikhoz is, akik most csalódottak, akik félnek, akik veszteségként élik meg ezt az időszakot.

Együtt fogjuk újjáépíteni Magyarországot, mert nincs jobb, nincs bal, csak magyar - hangoztatta Magyar Péter az MTI beszámolója szerint.

Oláh után Presser és Caramel

Elég sokat célozgattak rá, és a másik lehetőség a leírás alapján Havasi Balázs lett volna, aki azért Pressernél megosztóbb előadó. Presser előtt Molnár Ferenc Caramel énekelt, róla lehetett tudni, hogy szimpatizál a Tiszával. Mondjuk Presserről is, hogy nem szimpatizál a Fidesszel - írja a 24.