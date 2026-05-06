Anyaország :: 2026. május 6. 10:13 ::

Az államfő dönt az uniós és cigány "himnusz" alakuló ülésen való elhangzásáról a Mi Hazánk kifogása nyomán

A határidőig csak a Mi Hazánk kifogásolta az Országgyűlés főigazgatójánál, hogy az alakuló ülésen a magyar Himnuszt lealacsonyítva, azzal egy szinten kezelve hangozzon el az uniós és a cigány "himnusz", valamint a Tisza kampánydala. A szükséges konszenzus hiánya miatt az Országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította döntésre a kérdést, aki határozhat a napirendről - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

Az EU nem egy ország, nem egy nemzet, így nincs himnusza sem, ezért dr. Borvendég Zsuzsanna EP-képviselőnk, sőt a Szuverén Nemzetek Európája nevű frakciónk is ülve szokott maradni az uniós "himnusz" alatt. Épp elég túlbuzgóság a Tisza részéről, hogy miután a pedofilok jogaira hivatkozva elmarasztalta hazánkat az EU bírósága, az uniós zászló Országházra való kitűzését jelentette be Magyar Péter, pedig még az MSZP-SZDSZ-kormány idején hozott törvényünk is kimondja, hogy az EU lobogóját bár közintézményekre fel kell vonni, de "az Országgyűlés épülete kivételével", hiszen az nemzeti szuverenitásunk jelképe, így törvénysértőnek is tekinthető a kihelyezés.

Magyar Péter bejelentése szerint "a sükösdi tamburás srácok tolmácsolásában felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt…" Az utóbbi ma a Tisza kampánydalának is tekinthető, így nem méltó az Országgyűlés alakuló ülésére, ahol a nemzet egységét kellene megjeleníteni, a "cigány himnusz" pedig egyrészt valójában szintén nem himnusz, másrészt akkor mind a 13 nemzetiség himnuszának lejátszása volna indokolt, ahogy pl. a bolgár szószóló jelezte is ezirányú igényét.

Épp elég lesz meghallgatnunk több tiszás képviselőnek lovári, beás és román nyelven való eskütételét, ezen túl további gesztus nem indokolt, miközben mégsem támogatják a képviselők kettős állampolgárságának nyilvánosságra hozatalát, melyet kérésemre Magyar Péter bár jegyzőkönyvben rögzítetten támogatott az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson, de pár nap múlva mégis kifarolt a Tisza az ígéretéből, indoklás nélkül, és hiába kértem rá magyarázatot.

Nemzeti szuverenitásunk legfőbb jelképénél, a Szent Koronánál végül sajnos csak a Mi Hazánk képviselői tesznek esküt, pedig eredetileg is azt javasoltam az alakuló ülést előkészítő tárgyaláson, hogy a honatyák járuljanak a Szent Korona elé, ahol (a Kupolacsarnokban) országgyűlési ülést is tartottak már.