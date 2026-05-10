Anyaország :: 2026. május 10. 06:57 ::

A Roszatom-vezér Paks-2 építésének felgyorsításában bízik

A Roszatom vezérigazgatója bízik abban, hogy felgyorsítják a Paks-2 atomerőmű építését. Alekszej Lihacsov újságíróknak nyilatkozva beszélt erről Moszkvában.

"Nagyon reméljük, hogy a(z új) kormánnyal együtt újraindíthatjuk a projektet a felgyorsítás érdekében" - mondta.

"A Paks-2 építési területén a munka teljes gőzzel folyik. Februárban öntöttük az első betont, idén befejezzük az első új, egyúttal a meglévő erőmű ötödik blokkjának betonalaplemezét, és a második blokkon is aktívan folyik a munka" - tette hozzá.

(MTI)