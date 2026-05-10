Háború, Külföld :: 2026. május 10. 10:18 ::

A terrorállam kiutasította a Gázai flottilla két, még őrizetben maradt aktivistáját

Az izraeli hatóságok vasárnap kiutasítottak két aktivistát - egy spanyol és egy brazil állampolgárt -, akiket korábban a Gázai flottilla fedélzetén tartóztattak le - jelentette be a külügyminisztérium.

A spanyol Saif Abukesheket és a brazil Thiago Ávilát kihallgatásra Izraelbe szállították, miután az izraeli haditengerészet április 30-án nemzetközi vizeken, Görögország partjainál elfogta hajójukat. Abukesheket "terrorszervezethez" való kötődéssel, Ávilát pedig "törvénysértő tevékenységgel" gyanúsították meg.

"A nyomozás lezárultával a két hivatásos provokátort, Saif Abukesheket és Thiago Ávilát, a provokációs flottilla tagjait, ma kitoloncolták Izraelből" - számolt be az izraeli minisztérium az X közösségi oldalán, anélkül, hogy megnevezte volna, melyik országba utasították ki a két férfit.

A Gázai övezetbe tartó új Sumud (arabul "kitartás") flottilla mintegy 175 további, különböző nemzetiségű aktivistáját korábban ugyancsak őrizetbe vették az izraeli erők, de május elsején Kréta egyik kis kikötőjében partra tették őket.

(MTI nyomán)